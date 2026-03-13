«Нафтогаз» окончательно выиграл у «Газпрома» суд более чем на $1,4 миллиарда Сегодня 17:17 — Фондовый рынок

Федеральный суд Швейцарии

Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил заявление российского «Газпрома» об отмене арбитражного решения от 16 июня 2025 года. В соответствии с этим решением российская компания должна уплатить Нафтогазу более 1,4 млрд долларов задолженности за услуги по организации транспортировки природного газа, а также проценты.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Кроме того, суд обязал Газпром уплатить 200 тыс. швейцарских франков судебных издержек, а также компенсировать Нафтогазу 250 тыс. швейцарских франков расходов, понесенных при рассмотрении дела в Федеральном Верховном суде.

Суд подтвердил силу арбитражного решения

В июле 2025 года Газпром инициировал производство по отмене арбитражного решения и одновременно обратился с ходатайством о приостановлении его исполнения до завершения рассмотрения дела. В ноябре 2025 года Федеральный Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайство о приостановлении исполнения. Суд полностью отклонил жалобу Газпрома по существу.

Читайте также Суд в Гааге арестовал актив «Газпрома» по иску ДТЭК

«Таким образом, высшая судебная инстанция Швейцарии подтвердила силу арбитражного решения и окончательно отклонила аргументы российской стороны. Нафтогаз и далее будет работать над принудительным исполнением этого решения и продолжает ряд других процессов против страны-агрессора», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Интересы Нафтогаза в производстве об отмене арбитражного решения представляли его многолетние советники из юридических фирм Gabriel Arbitration, Wikborg Rein, Nybron и Bono Legal.

Арбитражное решение 2025 года

Согласно Соглашению об организации транспортировки природного газа от 2019 года, Нафтогаз был обязан организовывать транзит природного газа по территории Украины для Газпрома до прекращения действия Соглашения 1 января 2025 года.

В мае 2022 года в результате действий российских оккупационных сил организация транзита газа через точку входа «Сохрановка» стала невозможной. Несмотря на это, «Нафтогаз» продолжил предоставлять предусмотренные Соглашением услуги по транзиту газа через пункт входа «Суджа». Несмотря на это, Газпром отказался платить в полном объеме плату за организацию транспортировки газа, чем нарушил свои договорные обязательства.

В сентябре 2022 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство в Швейцарии в соответствии с Регламентом Международной торговой палаты (ICC), как это предусмотрено Соглашением.

В июне 2025 года арбитражный трибунал с местом арбитража в Швейцарии принял Окончательное решение, признав Газпром полностью ответственным за невыполнение своих платежных обязательств и установив отсутствие каких-либо обоснованных оснований для неуплаты. Суд обязал Газпром оплатить задолженность за услуги по организации транспортировки газа, проценты и сумму арбитражных расходов.

📢 Не пропускайте важное — присоединяйтесь к каналу Finance.ua в Телеграме .

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.