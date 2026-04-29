Shell покупает канадскую ARC Resources с оценкой в ​​$16,4 млрд с учетом долга Сегодня 09:44

Shell покупает канадскую ARC Resources с оценкой в ​​$16,4 млрд с учетом долга

Британо-нидерландская Shell покупает канадскую нефтегазовую ARC Resources, работающую в сланцевом бассейне Монтни, с оценкой в ​​$16,4 млрд с учетом долга.

Как отмечается в пресс-релизе Shell, компании заключили окончательное соглашение, в рамках которого акционеры ARC получат за каждую бумагу по 8,2 канадского доллара и по 0,40247 акции Shell. Исходя из стоимости акций покупателя по закрытию торгов 24 апреля, предлагаемая цена предусматривает премию в размере 20% к средневзвешенной стоимости бумаг ARC за последние 30 дней.

Shell также возьмет на себя чистый долг и лизинговые обязательства канадской компании на сумму около $2,8 млрд.

В сообщении Shell отмечается, что покупка ARC позволит ей нарастить производство на 370 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Закрытие сделки, уже одобренной единогласно советами директоров обеих компаний, ожидается во втором полугодии текущего года.

Котировки акций Shell снижаются на 0,3% в ходе торгов в Нидерландах в понедельник.

