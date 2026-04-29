0 800 307 555
ру
Shell покупает канадскую ARC Resources с оценкой в ​​$16,4 млрд с учетом долга

Фондовый рынок
6
Британо-нидерландская Shell покупает канадскую нефтегазовую ARC Resources, работающую в сланцевом бассейне Монтни, с оценкой в ​​$16,4 млрд с учетом долга.
Как отмечается в пресс-релизе Shell, компании заключили окончательное соглашение, в рамках которого акционеры ARC получат за каждую бумагу по 8,2 канадского доллара и по 0,40247 акции Shell. Исходя из стоимости акций покупателя по закрытию торгов 24 апреля, предлагаемая цена предусматривает премию в размере 20% к средневзвешенной стоимости бумаг ARC за последние 30 дней.
Shell также возьмет на себя чистый долг и лизинговые обязательства канадской компании на сумму около $2,8 млрд.
В сообщении Shell отмечается, что покупка ARC позволит ей нарастить производство на 370 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Закрытие сделки, уже одобренной единогласно советами директоров обеих компаний, ожидается во втором полугодии текущего года.
Котировки акций Shell снижаются на 0,3% в ходе торгов в Нидерландах в понедельник.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems