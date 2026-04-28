NovaPay увеличила объем переводов на 53%

Международный финансовый сервис «НоваПэй» (ТМ NovaPay) из группы Nova в первом квартале 2026 года увеличил объем переводов на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 200 млрд грн, тогда как количество транзакций возросло на 12% - до 126 млн.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Первый квартал подтвердил, что NovaPay уверенно масштабируется вместе с потребностями клиентов. Отдельный фокус — развитие цифровых платежей и инструментов для предпринимателей, позволяющих работать с финансами без лишних барьеров», — цитируются в релизе слова и.о. генерального директора NovaPay Игоря Приходько.

За январь-март 2026 компания перечислила в государственный бюджет около 540 млн грн, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как сообщалось, в 2025 году NovaPay увеличила выручку на 10,4% - до 10,01 млрд грн, в то время как ее чистая прибыль уменьшилась на 22% - до 2,58 млрд грн.

NovaPay основан в 2001 году как международный финансовый сервис, входящий в группу Nova («Новая почта») и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты».

По данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. работников в более чем 3,6 тыс. отделениях «Новой почты» по всей Украине.

По данным Национального банка Украины, компания занимает около 22,7% от общего объема внутригосударственных денежных переводов.

