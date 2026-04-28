NovaPay увеличила объем переводов на 53%

Международный финансовый сервис «НоваПэй» (ТМ NovaPay) из группы Nova в первом квартале 2026 года увеличил объем переводов на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 200 млрд грн, тогда как количество транзакций возросло на 12% - до 126 млн.
«Первый квартал подтвердил, что NovaPay уверенно масштабируется вместе с потребностями клиентов. Отдельный фокус — развитие цифровых платежей и инструментов для предпринимателей, позволяющих работать с финансами без лишних барьеров», — цитируются в релизе слова и.о. генерального директора NovaPay Игоря Приходько.