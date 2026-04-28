В Киеве введены в эксплуатацию БЦ Piramida — детали

В Киеве введена в эксплуатацию БЦ Piramida. Речь идет о 6-этажном бизнес-центре общей площадью 4 880 кв. м.

Об этом сообщает Dragon Capital Property Management.

БЦ Piramida был выстроен в рамках реконструкции столичного ТЦ Piramida по ул. Александра Мишуги 4.

Владимир Тимочко, управляющий директор по прямым инвестициям в Dragon Capital, сообщил, что уже подписан долгосрочный договор аренды с украинской частной медицинской сетью «Добробут», которая займет два этажа общей площадью 1560 кв. м и выступит якорным арендатором БЦ.

«Также мы нашли арендаторов на весь первый этаж здания, которое будет торговым. На данный момент в бизнес-центре свободны 2 300 кв. м офисных площадей. Спрос на качественные офисные помещения в Киеве продолжает расти, и мы убеждены, что БЦ Piramida, который сегодня является единственным объектом уровня класса, А на ст. м. «Позняки», будет пользоваться популярностью у арендаторов.

Реконструкция ТЦ Piramida проходила поэтапно: весной 2021 года была построена новая торговая галерея, в результате чего общая площадь торгового центра Piramida увеличилась с 16 800 кв. м до 20600 кв. м. Летом 2022 года был реконструирован вход на станцию ​​метро «Позняки» и благоустроена прилегающая территория.

Весной 2023 года завершены работы по перестройке фасада со стороны проспекта Бажана, установлен LED-экран площадью 350 кв. м, а также полностью перепланирован и увеличен паркинг до 350 машиномест.

