0 800 307 555
ру
Фондовый рынок
171
В Киеве введены в эксплуатацию БЦ Piramida — детали
В Киеве введена в эксплуатацию БЦ Piramida. Речь идет о 6-этажном бизнес-центре общей площадью 4 880 кв. м.
Об этом сообщает Dragon Capital Property Management.
БЦ Piramida был выстроен в рамках реконструкции столичного ТЦ Piramida по ул. Александра Мишуги 4.

Подробности

Владимир Тимочко, управляющий директор по прямым инвестициям в Dragon Capital, сообщил, что уже подписан долгосрочный договор аренды с украинской частной медицинской сетью «Добробут», которая займет два этажа общей площадью 1560 кв. м и выступит якорным арендатором БЦ.
«Также мы нашли арендаторов на весь первый этаж здания, которое будет торговым. На данный момент в бизнес-центре свободны 2 300 кв. м офисных площадей. Спрос на качественные офисные помещения в Киеве продолжает расти, и мы убеждены, что БЦ Piramida, который сегодня является единственным объектом уровня класса, А на ст. м. «Позняки», будет пользоваться популярностью у арендаторов.
Реконструкция ТЦ Piramida проходила поэтапно: весной 2021 года была построена новая торговая галерея, в результате чего общая площадь торгового центра Piramida увеличилась с 16 800 кв. м до 20600 кв. м. Летом 2022 года был реконструирован вход на станцию ​​метро «Позняки» и благоустроена прилегающая территория.
Весной 2023 года завершены работы по перестройке фасада со стороны проспекта Бажана, установлен LED-экран площадью 350 кв. м, а также полностью перепланирован и увеличен паркинг до 350 машиномест.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems