Apple готовит самый дорогой iPhone за 2 тысячи долларов

Apple планирует выпустить складной iPhone стоимостью около 2000 долларов и сделать его первым крупным продуктом нового CEO, чтобы перезапустить рост выручки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Кук покинет пост генерального директора компании Apple 1 сентября 2026 г. и перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. Новым CEO станет Джон Тернус, старший вице-президент по аппаратному обеспечению и руководитель разработки iPhone, iPad и Mac.

Читайте также Эксперты назвали модели iPhone, которые не стоит покупать в 2026 году

После назначения Тернуса через несколько недель представит новое устройство. Таким образом, Apple формирует четкую бизнес-стратегию: новый руководитель — новый продукт и новый цикл роста.

Складной iPhone станет для компании попыткой зайти в премиальный сегмент, где средний чек значительно выше. Формат устройства уже протестирован рынком: в сложенном виде это смартфон, в разложенном — компактный планшет.

Финансовый эффект

Аналитики прогнозируют, что запуск может помочь Apple выйти на выручку около 150 млрд долларов в праздничном квартале.

В то же время, этот шаг выглядит менее рискованным на фоне предыдущих экспериментов компании. В частности, гарнитура Apple Vision Pro, несмотря на активное продвижение, не стала массовой.

В отличие от этого, сегмент складных смартфонов уже сформирован и демонстрирует стабильный спрос. В частности, Samsung несколько лет продает подобные устройства, включая модели дороже $2000.

Apple пытается одновременно решить две задачи — провести смену руководства без потери темпов роста и запустить новый продукт, который может стать драйвером доходов.

Главным новым цветом линейки iPhone Pro в 2026 году станет Dark Cherry — глубокий винный оттенок красного. Ранее другие источники сообщали о «темно-красном» варианте, но теперь уточняется, что цвет будет ближе к насыщенному винному, а не к алому тону. Ранее издание Macworld поделилось рендерами будущих iPhone 18 Pro и Pro Max во всех четырех цветах.

Также мы писали, что использовать старый iPhone может казаться хорошей идеей, особенно если вам нравится классический дизайн Apple, и вы не гоняетесь за новинками. Но в 2026 году многие модели уже попадают в категорию «винтажных устройств», что оказывает непосредственное влияние на поддержку, безопасность и ремонт.

