Apple готовит самый дорогой iPhone за 2 тысячи долларов

Кук покинет пост генерального директора компании Apple 1 сентября 2026 г. и перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. Новым CEO станет Джон Тернус, старший вице-президент по аппаратному обеспечению и руководитель разработки iPhone, iPad и Mac.
После назначения Тернуса через несколько недель представит новое устройство. Таким образом, Apple формирует четкую бизнес-стратегию: новый руководитель — новый продукт и новый цикл роста.
Складной iPhone станет для компании попыткой зайти в премиальный сегмент, где средний чек значительно выше. Формат устройства уже протестирован рынком: в сложенном виде это смартфон, в разложенном — компактный планшет.
Финансовый эффект
Аналитики прогнозируют, что запуск может помочь Apple выйти на выручку около 150 млрд долларов в праздничном квартале.
Ранее издание Macworld поделилось рендерами будущих iPhone 18 Pro и Pro Max во всех четырех цветах. Главным новым цветом линейки iPhone Pro в 2026 году станет Dark Cherry — глубокий винный оттенок красного. Ранее другие источники сообщали о «темно-красном» варианте, но теперь уточняется, что цвет будет ближе к насыщенному винному, а не к алому тону.
