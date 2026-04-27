Lufthansa вводит новые правила бесплатной перевозки ручной клади (детали)

Немецкая авиакомпания Lufthansa, которая входит в число крупнейших в Европе, значительно сократит бесплатную норму ручной клади в эконом-классе по самым дешевым билетам. Это решение фактически завершает трансформацию премиального авиаперевозчика в лоукостера на коротких и средних маршрутах.

Вместо чемодана — дамская сумка

С 28 апреля Lufthansa запускает продажу нового тарифа эконом-класса Basic на своих рейсах и рейсах дочерних авиакомпаний — Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines и Air Dolomiti.

Тариф Basic будет действовать для полетов на региональных рейсах и маршрутах средней дальности с 19 мая 2026 года.

Тариф Basic не включает багаж и позволяет провозить как ручную кладь только небольшую личную вещь с размерами до 40×30×15 см. Ею может быть портфель, дамская сумка, сумка для ноутбука или небольшой рюкзак.

Сейчас все пассажиры эконом-класса Lufthansa могут брать на борт одно место большой ручной клади с габаритами до 55×40×23 см и весом до 8 кг, а также личную вещь с размерами до 40×30×15 см.

Эволюция «урезания» сервиса

Нововведение Lufthansa позиционирует как дополнительную опцию по привлекательной цене.

По факту же авиаперевозчик продолжает дрейф своего сервиса в сторону лоукостеров, который начался с 2015 года. С того момента Lufthansa исключила из самых дешевых билетов эконом-класса багаж, питание и возможность бесплатно выбрать место во время онлайн-регистрации.

Теперь самый дешевый тариф эконом-класса Lufthansa практически ничем не отличается от аналогичных тарифов крупнейших лоукостеров Европы Ryanair и Wizz Air.

Бесплатной для пассажиров Lufthansa пока еще остается регистрация в аэропорту.

