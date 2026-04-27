АМКУ оштрафовал КП «ГИОЦ» на 380 тыс. грн за нарушения в отношении «Киев цифровой» — детали

Антимонопольный комитет Украины принял решение, признавшее действия КП «ГИОЦ» нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

Причины

Злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке услуг по обеспечению доступа поставщикам платежных услуг к платформе «Киев цифровой», составляющей которой является мобильное приложение «Киев цифровой».
Платформа «Киев цифровой» — единственный сервис в Украине, позволяющий вернуть эвакуированный автомобиль со штрафплощадки без очередей. Если авто эвакуируют — водитель получит уведомление с адресом штрафплощадки и инструкцией по возвращению ТС.
Платформа «Киев Цифровой» дает возможность пользователям:
  • получить информирование о нарушении правил дорожного движения (в части остановки, стоянки, парковки) и эвакуации транспортного средства;
  • уплаты платежей за эвакуацию, штрафа за нарушение ПДД и платы за хранение авто на штрафплощадке;
  • оформить заявление на возвращение авто.
КП «ГИОЦ» подключает (путем предоставления доступа) поставщиков платежных услуг к платформе «Киев цифровой» на договорной основе.
Комитетом установлено, что в период с 12.03.2024 по апрель 2025 года КП «ГИОЦ» необоснованно выдвигало к поставщикам платежных услуг, которые обращались с предложениями к сотрудничеству, обязательное требование о наличии аттестата соответствия и экспертного заключения на их систему защиты информации.
«Необоснованность данных действий ответчика доказана тем, что указанное требование не предусмотрено законодательством о защите информации в информационно-коммуникационных системах и требованиями к обеспечению защиты информации поставщиков платежных услуг, установленными соответствующими нормативно-правовыми актами Национального банка Украины. Указанное подтвердили Госспецсвязи и Нацбанк», — говорится в сообщении.
Действия КП «ГИОЦ» имели негативные последствия для конкуренции, поскольку в мобильном приложении «Киев цифровой» оплата платежей обеспечивалась единственным субъектом — ООО «Универсальные платежные решения», хотя по техническим возможностям приложения их может быть несколько, что в свою очередь обеспечит пользователям возможность выбора.
С апреля 2025 г. КП «ГИОЦ» не выдвигает указанное требование к поставщикам платежных услуг.

Штраф

По решению Комитета, КП «ГИОЦ» оштрафовано на 380 тыс. грн.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
