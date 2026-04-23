Арестованные активы Медведчука в прошлом году принесли в бюджет около 1,86 млн грн Сегодня 15:30

Арестованные активы, связанные с Виктором Медведчуком и Федерацией профсоюзов Украины, в прошлом году принесли в бюджет около 1,86 млн грн, тогда как общая их оценочная стоимость превышает 585 млн грн.

Такие данные аналитического исследования активов, переданных в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), обнародовал Институт законодательных идей (ИЗИ).

Анализ касался санаториев «Поляна» и «Солнечное Закарпатье» в Закарпатской области, базы отдыха «Бескид» в Ивано-Франковской области и комплекса «Медвежья дубрава» в Закарпатье.

Их общая оценочная стоимость превышает 585 млн грн, из которых почти 493,5 млн грн приходится на «Медвежью дубраву».

В 2025 году от управления «Поляной» получил 647 689 грн,

«Солнечного Закарпатья» — 685 096 грн,

«Бескида» — 88 387 грн,

«Медвежьей дубравы» — 440 003 грн.

По состоянию на начало 2026 года (январь-февраль) поступило около 1,6 млн грн преимущественно в виде гарантийных платежей, однако они неравномерны: по части активов доходы отсутствуют.

Как отметили авторы исследования, управление этими активами усложняется системными процессуальными проблемами. Аресты и передача в управление осуществлялись в рамках нескольких уголовных производств, связанных как с незаконным отчуждением государственного имущества структурами Федерации профсоюзов Украины, так и с подозрениями в финансировании действий государства-агрессора и незаконном использовании земель и имущества.

Кроме того, для отдельных активов процесс передачи в управление через Prozorro сопровождался повторными конкурсами, обжалованиями и отклонением предложений из-за неправильного обоснования аномально низкой цены. В частности, санаторий «Поляна» был передан в управление только с четвертой попытки.

