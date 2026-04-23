Арестованные активы Медведчука в прошлом году принесли в бюджет около 1,86 млн грн

Арестованные активы, связанные с Виктором Медведчуком и Федерацией профсоюзов Украины, в прошлом году принесли в бюджет около 1,86 млн грн, тогда как общая их оценочная стоимость превышает 585 млн грн.
Такие данные аналитического исследования активов, переданных в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), обнародовал Институт законодательных идей (ИЗИ).
Как отметили авторы исследования, управление этими активами усложняется системными процессуальными проблемами. Аресты и передача в управление осуществлялись в рамках нескольких уголовных производств, связанных как с незаконным отчуждением государственного имущества структурами Федерации профсоюзов Украины, так и с подозрениями в финансировании действий государства-агрессора и незаконном использовании земель и имущества.
Кроме того, для отдельных активов процесс передачи в управление через Prozorro сопровождался повторными конкурсами, обжалованиями и отклонением предложений из-за неправильного обоснования аномально низкой цены. В частности, санаторий «Поляна» был передан в управление только с четвертой попытки.
Справка Finance.ua:
