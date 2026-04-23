0 800 307 555
ру
Арестованные активы Медведчука в прошлом году принесли в бюджет около 1,86 млн грн

Казна и Политика
26
Арестованные активы, связанные с Виктором Медведчуком и Федерацией профсоюзов Украины, в прошлом году принесли в бюджет около 1,86 млн грн, тогда как общая их оценочная стоимость превышает 585 млн грн.
Такие данные аналитического исследования активов, переданных в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), обнародовал Институт законодательных идей (ИЗИ).
Анализ касался санаториев «Поляна» и «Солнечное Закарпатье» в Закарпатской области, базы отдыха «Бескид» в Ивано-Франковской области и комплекса «Медвежья дубрава» в Закарпатье.
Их общая оценочная стоимость превышает 585 млн грн, из которых почти 493,5 млн грн приходится на «Медвежью дубраву».
В 2025 году от управления «Поляной» получил 647 689 грн,
  • «Солнечного Закарпатья» — 685 096 грн,
  • «Бескида» — 88 387 грн,
  • «Медвежьей дубравы» — 440 003 грн.
По состоянию на начало 2026 года (январь-февраль) поступило около 1,6 млн грн преимущественно в виде гарантийных платежей, однако они неравномерны: по части активов доходы отсутствуют.
Как отметили авторы исследования, управление этими активами усложняется системными процессуальными проблемами. Аресты и передача в управление осуществлялись в рамках нескольких уголовных производств, связанных как с незаконным отчуждением государственного имущества структурами Федерации профсоюзов Украины, так и с подозрениями в финансировании действий государства-агрессора и незаконном использовании земель и имущества.
Кроме того, для отдельных активов процесс передачи в управление через Prozorro сопровождался повторными конкурсами, обжалованиями и отклонением предложений из-за неправильного обоснования аномально низкой цены. В частности, санаторий «Поляна» был передан в управление только с четвертой попытки.

Справка Finance.ua:

  • Земли, связанные с Медведчуком и Клименко, возвращены государству. Речь идет о 9,5 гектара леса на территории Цибловского общества Бориспольского района, которые длительное время находились в пользовании частных компаний.
  • Украина выставит на продажу 92-метровую яхту Медведчука. Яхта, находящаяся в юрисдикции Республики Хорватия, передана в управление АРМА с целью дальнейшей реализации на основании определения следственного судьи.
По материалам:
Санкции
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems