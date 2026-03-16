Земли, связанные с Медведчуком и Клименко, возвращены государству (карта) Сегодня 16:24 — Казна и Политика

Киевская областная прокуратура обеспечила реальное исполнение судебного решения о возврате в собственность государства земель лесохозяйственного назначения в Киевской области.

Об этом пишет прокуратура

О чем идет речь

Речь идет о 9,5 гектара леса на территории Цибловской общины Бориспольского района, которые длительное время находились в пользовании частных компаний.

По данным открытых реестров, указанные земельные участки связаны с экс-народным депутатом-предателем Виктором Медведчуком и министром времен Януковича Александром Клименко. В частности, конечным бенефициаром компании, пользовавшейся частью земли, является жена подсанкционного пророссийского политика.

В судах прокуроры доказали, что еще в 2004 году, когда Медведчук возглавлял Администрацию президента Украины, Переяслав-Хмельницкая районная государственная администрация, превысив свои полномочия, незаконно передала земли лесного хозяйства в частную собственность и пользование. В дальнейшем эти земли использовались для строительства вопреки требованиям законодательства.

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры. В феврале 2024 года апелляционный суд оставил решение без изменений, признав незаконными договоры аренды и субаренды спорных участков.

В марте 2026 года государственный регистратор выполнил судебное решение: в Государственный реестр прав внесены сведения о прекращении частных прав и регистрации права собственности на эти земли за государством.

Ранее прокуратура Киевщины вернула государству 24 га леса, также незаконно выведенных для семьи Медведчука.

