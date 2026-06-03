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Налоговая расширила «клуб белого бизнеса»: в 2026 году проверок не будет более чем в 9 тыс. компаний

Казна и Политика
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Количество таких плательщиков возросло на 260 субъектов хозяйствования
Количество таких плательщиков возросло на 260 субъектов хозяйствования
Государственная налоговая служба обновила список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. В него включено 9 251 предприятие. По сравнению с предыдущим перечнем, количество таких плательщиков возросло на 260 субъектов хозяйствования, или почти на 3%.
Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
Список будет обнародован 18 июня 2026 года на веб-портале ГНС в разделе «Налогоплательщики из перечня».

Кто вошел в список

Среди участников перечня 8 673 юридических лица, в том числе:
  • 4788 юридических лиц на общей системе налогообложения;
  • 476 резидентов Дія.City.
  • 1 689 юридических лиц — плательщиков единого налога ІІІ группы;
  • 1720 юридических лиц — плательщиков единого налога IV группы.
Также в перечень включены 578 физических лиц-предпринимателей, среди которых:
  • 71 ФЛП на общей системе налогообложения;
  • 507 ФЛП — плательщиков единого налога ІІІ группы.

Большинство участников остаются в перечне с марта

Важным показателем является стабильность состава перечня. Из общего количества плательщиков 7603 субъекта хозяйствования, или 82%, находятся в нем еще с марта.
По итогам 2025 года включенные в перечень плательщики уплатили в сводный бюджет 298,6 млрд грн налогов. Это составляет 14,6% всех налоговых поступлений.
В течение пяти рабочих дней после утверждения перечня на веб-портале ГНС в разделе «Территория высокого уровня налогового доверия» будут обнародованы среднеотраслевые показатели критериев по видам экономической деятельности, рассчитанные по состоянию на май.

Что известно о «клубе белого бизнеса»

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что 24 июля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о «клубе белого бизнеса», целью которого является борьба с теневой экономикой.
Если украинский бизнес будет платить налоги и зарплату больше среднего показателя по отрасли, а также не будет иметь налоговых долгов и других вопросов от налоговых органов, такие компании не будут попадать под документальные проверки и получают другие преференции.
Преимущества для попавших в «клуб белого бизнеса»:
  • мораторий на некоторые виды документальных проверок;
  • срок проведения камеральной и документальной проверок плательщика налога, указанных в п. 200.10 и 200.11 НКУ, составляет 5 и 10 рабочих дней соответственно. То есть срок уменьшился с 20 и 40 календарных дней, что является положительным для плательщиков НДС;
  • индивидуальные налоговые консультации предоставляются налогоплательщику исключительно ГНС Украины в течение 15 календарных дней, следующих за днем ​​получения им обращения, без возможности продления срока его рассмотрения;
  • закрепление за налогоплательщиком должностного лица территориального органа ГНС, ответственного за взаимодействие с налогоплательщиком (комплаенс-менеджера);
  • получение налогоплательщиком по своему запросу в пятидневный срок сведений об имеющейся в органе ГНС налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности такого налогоплательщика, а также консультаций по устранению таких рисков.
По материалам:
Finance.ua
БизнесГНС
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