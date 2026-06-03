Налоговая расширила «клуб белого бизнеса»: в 2026 году проверок не будет более чем в 9 тыс. компаний
Кто вошел в список
- 4788 юридических лиц на общей системе налогообложения;
- 476 резидентов Дія.City.
- 1 689 юридических лиц — плательщиков единого налога ІІІ группы;
- 1720 юридических лиц — плательщиков единого налога IV группы.
- 71 ФЛП на общей системе налогообложения;
- 507 ФЛП — плательщиков единого налога ІІІ группы.
Большинство участников остаются в перечне с марта
Что известно о «клубе белого бизнеса»
- мораторий на некоторые виды документальных проверок;
- срок проведения камеральной и документальной проверок плательщика налога, указанных в п. 200.10 и 200.11 НКУ, составляет 5 и 10 рабочих дней соответственно. То есть срок уменьшился с 20 и 40 календарных дней, что является положительным для плательщиков НДС;
- индивидуальные налоговые консультации предоставляются налогоплательщику исключительно ГНС Украины в течение 15 календарных дней, следующих за днем получения им обращения, без возможности продления срока его рассмотрения;
- закрепление за налогоплательщиком должностного лица территориального органа ГНС, ответственного за взаимодействие с налогоплательщиком (комплаенс-менеджера);
- получение налогоплательщиком по своему запросу в пятидневный срок сведений об имеющейся в органе ГНС налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности такого налогоплательщика, а также консультаций по устранению таких рисков.
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