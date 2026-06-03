Налоговая расширила «клуб белого бизнеса»: в 2026 году проверок не будет более чем в 9 тыс. компаний Сегодня 10:07 — Казна и Политика

Количество таких плательщиков возросло на 260 субъектов хозяйствования

Государственная налоговая служба обновила список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. В него включено 9 251 предприятие. По сравнению с предыдущим перечнем, количество таких плательщиков возросло на 260 субъектов хозяйствования, или почти на 3%.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Список будет обнародован 18 июня 2026 года на веб-портале ГНС в разделе « Налогоплательщики из перечня ».

Кто вошел в список

Среди участников перечня 8 673 юридических лица, в том числе:

4788 юридических лиц на общей системе налогообложения;

476 резидентов Дія.City.

1 689 юридических лиц — плательщиков единого налога ІІІ группы;

1720 юридических лиц — плательщиков единого налога IV группы.

Также в перечень включены 578 физических лиц-предпринимателей, среди которых:

71 ФЛП на общей системе налогообложения;

507 ФЛП — плательщиков единого налога ІІІ группы.

Большинство участников остаются в перечне с марта

Важным показателем является стабильность состава перечня. Из общего количества плательщиков 7603 субъекта хозяйствования, или 82%, находятся в нем еще с марта.

По итогам 2025 года включенные в перечень плательщики уплатили в сводный бюджет 298,6 млрд грн налогов. Это составляет 14,6% всех налоговых поступлений.

В течение пяти рабочих дней после утверждения перечня на веб-портале ГНС в разделе «Территория высокого уровня налогового доверия» будут обнародованы среднеотраслевые показатели критериев по видам экономической деятельности, рассчитанные по состоянию на май.

Что известно о «клубе белого бизнеса»

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что 24 июля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о «клубе белого бизнеса», целью которого является борьба с теневой экономикой.

Если украинский бизнес будет платить налоги и зарплату больше среднего показателя по отрасли, а также не будет иметь налоговых долгов и других вопросов от налоговых органов, такие компании не будут попадать под документальные проверки и получают другие преференции.

Преимущества для попавших в «клуб белого бизнеса»:

мораторий на некоторые виды документальных проверок;

срок проведения камеральной и документальной проверок плательщика налога, указанных в п. 200.10 и 200.11 НКУ, составляет 5 и 10 рабочих дней соответственно. То есть срок уменьшился с 20 и 40 календарных дней, что является положительным для плательщиков НДС;

индивидуальные налоговые консультации предоставляются налогоплательщику исключительно ГНС Украины в течение 15 календарных дней, следующих за днем ​​получения им обращения, без возможности продления срока его рассмотрения;

закрепление за налогоплательщиком должностного лица территориального органа ГНС, ответственного за взаимодействие с налогоплательщиком (комплаенс-менеджера);

получение налогоплательщиком по своему запросу в пятидневный срок сведений об имеющейся в органе ГНС налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности такого налогоплательщика, а также консультаций по устранению таких рисков.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.