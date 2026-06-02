Украинский бизнес в третий раз подряд дал положительные оценки своей экономической деятельности Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Как сообщает НБУ, бизнес в мае третий раз подряд дал положительные оценки результатам собственной экономической деятельности, улучшив их как в месячном, так и в годовом измерении.

Причины

Оптимизму респондентов большинства опрошенных секторов способствовали устойчивая ситуация в энергетике, поступление международной финансовой помощи, оживление потребительского спроса, улучшение инфляционных ожиданий, а также сезонный фактор.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) , который НБУ рассчитывает ежемесячно, за исключением вынужденного перерыва в марте — мае 2022 года.

В мае 2026 года ИОДА составил 52.1 по сравнению с 51.7 в апреле 2026 года (в мае 2025 года — 50.8).

Строительство

У предприятий строительства в третий раз подряд были самые высокие среди всех секторов оценки результатов своей деятельности, учитывая бюджетное финансирование на строительство дорог, восстановление поврежденной инфраструктуры, высокий внутренний спрос, а также сезонный фактор: секторальный индекс в мае составил 55.3 по сравнению с 55.6 в апреле и 51.5 в мае 2020 года.

Промышленность

Предприятия промышленности улучшили положительные оценки результатов своей текущей деятельности благодаря быстрому потребительскому спросу и устойчивой ситуации в энергетике: секторальный индекс в мае вырос до 52.4 с 51.5 в апреле (в мае 2025 года — 51.1).

Сфера услуг

Предприятия сферы услуг также в третий раз подряд дали положительные оценки текущей деловой активности благодаря улучшению ситуации в энергосистеме и оживлению спроса: секторальный индекс в мае вырос до 53.1 с 52.0 в апреле и был выше показателя мая 2025 года (50.9). Респонденты были настроены на дальнейшее увеличение объемов предоставленных услуг, новых заказов на услуги, а также услуг в процессе выполнения.

Торговля

Торговые компании сохранили положительные, хотя и несколько ниже, ожидания объема товарооборота. В то же время, в отличие от предыдущего месяца, ожидалось уменьшение объема закупки товаров для продаж и увеличение запасов/остатков товаров для продаж. Смягчились оценки снижения торговой маржи.

Ожидания

Респонденты всех секторов ожидали более медленного удорожания как закупочных цен, цен на сырье и материалы, так и цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, а также товаров, закупленных для продажи.

Рынок труда

Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Респонденты строительства и торговли сохранили ожидания увеличения общей численности работников, а предприятия сферы услуг и особенно промышленности были настроены на дальнейшее сокращение персонала.

