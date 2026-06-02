Таможня запускает проверку деклараций на ввезенные подержанные авто Сегодня 17:22 — Казна и Политика

Мониторинг продлится с 8 июня по 31 декабря 2026 года

С 8 июня 2026 года Государственная таможенная служба Украины запускает новый этап пилотного проекта по проверке таможенных деклараций подразделением таможенных компетенций, сосредоточившись на проверке транспортных средств.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как будет работать Центр таможенных компетенций

Центр таможенных компетенций будет получать для обработки декларации, которые определены автоматизированной системой управления рисками, и будет проверять их централизованно независимо от таможни подачи.

В Гостаможслужбе отмечают, что такой подход позволяет обеспечить единую практику выполнения таможенных формальностей во время таможенного контроля и оформления, а также выявлять потенциальные риски.

Как это будет работать

С учетом актуальности вопроса льготного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Украины, в рамках этого этапа пилотного проекта внимание будет сосредоточено на подержанных транспортных средствах, которые перемещаются с применением преференциального режима торговли.

Отбор деклараций для проверки будет производиться автоматизированной системой управления рисками в автоматическом режиме путем применения случайного отбора с селективностью 50% от общего количества по соответствующим товарным позициям.

Планируется, что мониторинг пройдет с 8 июня по 31 декабря 2026 года.

Предыдущий этап пилотного проекта завершается 30 июня 2026 года. Он касается таможенного оформления удобрений и средств защиты растений, включая инсектициды, фунгициды и гербициды.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Государственная таможенная служба начинает процесс разовой аттестации должностных лиц таможенных органов. Речь идет об обязательной комплексной проверке работников для определения их соответствия занимаемым должностям и антикоррупционным стандартам в рамках реформы таможни.

Также мы рассказывали , что Кабинет Министров одобрил проект нового Таможенного кодекса Украины. Документ представляет собой один из ключевых элементов в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз.

