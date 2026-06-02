Таможня запускает проверку деклараций на ввезенные подержанные авто

С 8 июня 2026 года Государственная таможенная служба Украины запускает новый этап пилотного проекта по проверке таможенных деклараций подразделением таможенных компетенций, сосредоточившись на проверке транспортных средств.
Центр таможенных компетенций будет получать для обработки декларации, которые определены автоматизированной системой управления рисками, и будет проверять их централизованно независимо от таможни подачи.
В Гостаможслужбе отмечают, что такой подход позволяет обеспечить единую практику выполнения таможенных формальностей во время таможенного контроля и оформления, а также выявлять потенциальные риски.
Как это будет работать
С учетом актуальности вопроса льготного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Украины, в рамках этого этапа пилотного проекта внимание будет сосредоточено на подержанных транспортных средствах, которые перемещаются с применением преференциального режима торговли.
Отбор деклараций для проверки будет производиться автоматизированной системой управления рисками в автоматическом режиме путем применения случайного отбора с селективностью 50% от общего количества по соответствующим товарным позициям.
Планируется, что мониторинг пройдет с 8 июня по 31 декабря 2026 года.
Предыдущий этап пилотного проекта завершается 30 июня 2026 года. Он касается таможенного оформления удобрений и средств защиты растений, включая инсектициды, фунгициды и гербициды.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Государственная таможенная служба начинает процесс разовой аттестации должностных лиц таможенных органов. Речь идет об обязательной комплексной проверке работников для определения их соответствия занимаемым должностям и антикоррупционным стандартам в рамках реформы таможни.
Также мы рассказывали, что Кабинет Министров одобрил проект нового Таможенного кодекса Украины. Документ представляет собой один из ключевых элементов в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз.