Таможня запускает проверку деклараций на ввезенные подержанные авто

Казна и Политика
Мониторинг продлится с 8 июня по 31 декабря 2026 года
С 8 июня 2026 года Государственная таможенная служба Украины запускает новый этап пилотного проекта по проверке таможенных деклараций подразделением таможенных компетенций, сосредоточившись на проверке транспортных средств.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как будет работать Центр таможенных компетенций

Центр таможенных компетенций будет получать для обработки декларации, которые определены автоматизированной системой управления рисками, и будет проверять их централизованно независимо от таможни подачи.
В Гостаможслужбе отмечают, что такой подход позволяет обеспечить единую практику выполнения таможенных формальностей во время таможенного контроля и оформления, а также выявлять потенциальные риски.

Как это будет работать

С учетом актуальности вопроса льготного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Украины, в рамках этого этапа пилотного проекта внимание будет сосредоточено на подержанных транспортных средствах, которые перемещаются с применением преференциального режима торговли.
Отбор деклараций для проверки будет производиться автоматизированной системой управления рисками в автоматическом режиме путем применения случайного отбора с селективностью 50% от общего количества по соответствующим товарным позициям.
Планируется, что мониторинг пройдет с 8 июня по 31 декабря 2026 года.
Предыдущий этап пилотного проекта завершается 30 июня 2026 года. Он касается таможенного оформления удобрений и средств защиты растений, включая инсектициды, фунгициды и гербициды.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Государственная таможенная служба начинает процесс разовой аттестации должностных лиц таможенных органов. Речь идет об обязательной комплексной проверке работников для определения их соответствия занимаемым должностям и антикоррупционным стандартам в рамках реформы таможни.
Также мы рассказывали, что Кабинет Министров одобрил проект нового Таможенного кодекса Украины. Документ представляет собой один из ключевых элементов в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз.
Finance.ua
Finance.ua
