Резиденты Defence City получили 90 млрд грн дохода от продажи вооружения Сегодня 20:22 — Казна и Политика

Резиденты Defence City получили 90 млрд грн дохода от продажи вооружения

Статус резидента Defence City получил уже 31 украинский производитель вооружения. Среди них предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты, ракеты и другие виды вооружения. После присоединения новых компаний совокупный квалифицированный доход резидентов Defence City, то есть доход от реализации вооружения достиг 89,7 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство обороны.

«Расширение Defence City демонстрирует высокий запрос украинских производителей на практические инструменты государственной поддержки. Эта площадка становится центром консолидации украинского ОПК, что делает отрасль сильнее, а перспективы развития и экспорта более масштабными», — говорится в сообщении.

Какие преимущества получают резиденты Defence City

Государство создает специальные условия для производителей вооружения в Defence City, в частности:

освобождает от налога на прибыль — при направлении высвободившихся средств на развитие производства и технологий;

упрощает таможенные процедуры — создает отдельный режим таможенного администрирования для импорта компонентов, оборудования и производственных операций;

освобождает от земельных и экологических налогов — для уменьшения операционной нагрузки на производственные площадки;

создает условия для валютной либерализации — поддерживает привлечение международного финансирования и отдельные валютные механизмы для резидентов;

защищает чувствительную информацию о предприятиях — ограничивает доступ к сведениям реестра и минимизирует раскрытие данных, которые могут влиять на безопасность производства;

оказывает сервисную и консультационную поддержку через Министерство обороны Украины — обеспечивает сопровождение резидентов по применению режима, взаимодействия с государственными органами и реализации предусмотренных законодательством механизмов поддержки;

поддерживает релокацию и повышение защищенности производственных мощностей — создает отдельные механизмы перемещения и размещения производства;

упрощает экспорт оборонной продукции — предоставляет производителям возможность осуществлять экспорт товаров военного назначения без получения отдельных полномочий на право экспорта;

предоставляет дополнительные возможности для бронирования персонала — статус резидента Defence City является основанием для определения предприятия критически важным в сфере ОПК, что позволяет бронировать до 100% военнообязанных работников в соответствии с установленным порядком.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.