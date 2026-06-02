Резиденты Defence City получили 90 млрд грн дохода от продажи вооружения
Какие преимущества получают резиденты Defence City
- освобождает от налога на прибыль — при направлении высвободившихся средств на развитие производства и технологий;
- упрощает таможенные процедуры — создает отдельный режим таможенного администрирования для импорта компонентов, оборудования и производственных операций;
- освобождает от земельных и экологических налогов — для уменьшения операционной нагрузки на производственные площадки;
- создает условия для валютной либерализации — поддерживает привлечение международного финансирования и отдельные валютные механизмы для резидентов;
- защищает чувствительную информацию о предприятиях — ограничивает доступ к сведениям реестра и минимизирует раскрытие данных, которые могут влиять на безопасность производства;
- оказывает сервисную и консультационную поддержку через Министерство обороны Украины — обеспечивает сопровождение резидентов по применению режима, взаимодействия с государственными органами и реализации предусмотренных законодательством механизмов поддержки;
- поддерживает релокацию и повышение защищенности производственных мощностей — создает отдельные механизмы перемещения и размещения производства;
- упрощает экспорт оборонной продукции — предоставляет производителям возможность осуществлять экспорт товаров военного назначения без получения отдельных полномочий на право экспорта;
- предоставляет дополнительные возможности для бронирования персонала — статус резидента Defence City является основанием для определения предприятия критически важным в сфере ОПК, что позволяет бронировать до 100% военнообязанных работников в соответствии с установленным порядком.
