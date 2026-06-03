ПФУ продолжит принимать скан-копии трудовых книжек и после 10 июня

До 10 июня 2026 украинцы должны перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный Реестр застрахованных лиц. В то же время, Пенсионный фонд продолжит принимать сканированные копии бумажных трудовых книжек и после 10 июня.
Об этом сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда по вопросам цифрового развития, цифровизации и цифровых трансформаций Александр Малецкий, передает Укринформ.
«До 10 июня работодатели (страхователи) и граждане — наемные работники (застрахованные лица) имеют возможность оцифровывать бумажные трудовые книжки на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Однако после этого срока такая возможность сохраняется и дальше», — говорится в сообщении.
По информации ПФУ, уже оцифровано более 10 миллионов бумажных трудовых книжек, еще около 1,5 миллиона осталось.
На сегодня бумажные версии книжек утратили актуальность для кадрового учета. Впрочем, записи о трудовой деятельности за прошлые периоды продолжают действовать и используются при назначении пенсии и в дальнейшем.
Переход к электронному учету
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что до 10 июня 2026 года украинцам нужно перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат. Если этого не сделать вовремя, часть трудового стажа могут не учесть при назначении пенсии. Иногда необходимо предоставить дополнительные документы.
10 июня 2021 года вступил в силу закон № 1217-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об учете трудовой деятельности работника в электронной форме».
Документ предусматривает переход к электронному учету трудовой деятельности и отказ от обязательного ведения бумажных трудовых книжек.
Также установлен пятилетний переходный период для внесения сведений из бумажных документов в Государственный реестр застрахованных лиц.
После подачи электронных копий трудовой книжки пользователь может отслеживать состояние обработки заявки по ее статусу. Отметка «Виконано» означает успешную проверку документов и внесение данных о стаже в систему. Если же появляется статус «Скасовано виконання», это означает, что документы были возвращены без обработки. В этом случае необходимо зайти в раздел сообщений, просмотреть причину отказа, исправить ошибки и подать документы повторно.
Подробно о том, как правильно оцифровать трудовую книжку, какие документы могут понадобиться и какие ошибки чаще всего создают проблемы с пенсией — смотрите на YouTube-канале Finance.ua: