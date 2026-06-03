ПФУ продолжит принимать скан-копии трудовых книжек и после 10 июня Сегодня 09:29 — Казна и Политика

Уже оцифровано более 10 миллионов бумажных трудовых книжек

До 10 июня 2026 украинцы должны перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный Реестр застрахованных лиц. В то же время, Пенсионный фонд продолжит принимать сканированные копии бумажных трудовых книжек и после 10 июня.

Об этом сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда по вопросам цифрового развития, цифровизации и цифровых трансформаций Александр Малецкий, передает Укринформ.

«До 10 июня работодатели (страхователи) и граждане — наемные работники (застрахованные лица) имеют возможность оцифровывать бумажные трудовые книжки на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Однако после этого срока такая возможность сохраняется и дальше», — говорится в сообщении.

Оцифровано более 10 миллионов трудовых книжек

По информации ПФУ, уже оцифровано более 10 миллионов бумажных трудовых книжек, еще около 1,5 миллиона осталось.

На сегодня бумажные версии книжек утратили актуальность для кадрового учета. Впрочем, записи о трудовой деятельности за прошлые периоды продолжают действовать и используются при назначении пенсии и в дальнейшем.

Переход к электронному учету

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что до 10 июня 2026 года украинцам нужно перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат. Если этого не сделать вовремя, часть трудового стажа могут не учесть при назначении пенсии. Иногда необходимо предоставить дополнительные документы.

10 июня 2021 года вступил в силу закон № 1217-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об учете трудовой деятельности работника в электронной форме».

Документ предусматривает переход к электронному учету трудовой деятельности и отказ от обязательного ведения бумажных трудовых книжек.

Также установлен пятилетний переходный период для внесения сведений из бумажных документов в Государственный реестр застрахованных лиц.

После подачи электронных копий трудовой книжки пользователь может отслеживать состояние обработки заявки по ее статусу. Отметка «Виконано» означает успешную проверку документов и внесение данных о стаже в систему. Если же появляется статус «Скасовано виконання», это означает, что документы были возвращены без обработки. В этом случае необходимо зайти в раздел сообщений, просмотреть причину отказа, исправить ошибки и подать документы повторно.

Подробно о том, как правильно оцифровать трудовую книжку, какие документы могут понадобиться и какие ошибки чаще всего создают проблемы с пенсией — смотрите на YouTube-канале Finance.ua:

Укрінформ По материалам:

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