0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине запустили новую дорогу до границы с Польшей

Казна и Политика
66
Протяженность объекта составляет 14,5 км
Протяженность объекта составляет 14,5 км
В Ровенской области запущен Северный обход Ровно — один из крупнейших дорожных инфраструктурных проектов последних лет.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексея Кулебы, который находился с рабочей поездкой в ​​Ровенской области.
Новая транспортная артерия улучшит сообщение между регионами Украины и обеспечит более быстрый выход в международный транспортный коридор М-06 Киев — Чоп, а также пункты пропуска Ягодин, Устилуг и Угринов на украинско-польской границе.
Протяженность объекта составляет 14,5 км.
«Северный обход Ровно имеет стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры всей страны. Он позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, повысить безопасность дорожного движения и сократить время перевозок на одном из ключевых направлений в западную границу», — заявил Кулеба.

Детали реализации проекта

Северный обход Ровно — один из крупнейших дорожных инфраструктурных проектов последних лет.
В рамках реализации:
  • построен новый участок дороги протяженностью 6 км;
  • реконструировано 4 км существующей автомобильной дороги;
  • выполнен ремонт 4,5 км дорожной сети и искусственных сооружений.
Общая стоимость проекта составляет около 2 млрд грн.
«В условиях войны проект стал частью логистической устойчивости страны, ведь поможет более эффективно перевозить гуманитарные и военные грузы, поддерживать экономику и укреплять транспортные связи со странами Европейского Союза», — подытожил министр развития общин и территорий.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems