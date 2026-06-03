В Украине запустили новую дорогу до границы с Польшей Сегодня 18:10 — Казна и Политика

Протяженность объекта составляет 14,5 км

В Ровенской области запущен Северный обход Ровно — один из крупнейших дорожных инфраструктурных проектов последних лет.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексея Кулебы, который находился с рабочей поездкой в ​​Ровенской области.

Новая транспортная артерия улучшит сообщение между регионами Украины и обеспечит более быстрый выход в международный транспортный коридор М-06 Киев — Чоп, а также пункты пропуска Ягодин, Устилуг и Угринов на украинско-польской границе.

Протяженность объекта составляет 14,5 км.

«Северный обход Ровно имеет стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры всей страны. Он позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, повысить безопасность дорожного движения и сократить время перевозок на одном из ключевых направлений в западную границу», — заявил Кулеба.

Детали реализации проекта

Северный обход Ровно — один из крупнейших дорожных инфраструктурных проектов последних лет.

В рамках реализации:

построен новый участок дороги протяженностью 6 км;

реконструировано 4 км существующей автомобильной дороги;

выполнен ремонт 4,5 км дорожной сети и искусственных сооружений.

Общая стоимость проекта составляет около 2 млрд грн.

«В условиях войны проект стал частью логистической устойчивости страны, ведь поможет более эффективно перевозить гуманитарные и военные грузы, поддерживать экономику и укреплять транспортные связи со странами Европейского Союза», — подытожил министр развития общин и территорий.

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