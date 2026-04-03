Украина выставит на продажу 92-метровую яхту Медведчука
Одним из ключевых кейсов в работе Национального агентства по розыску и менеджменту активов является реализация такого актива как яхта Royal Romance, а также другие активы, связанные с обвиняемым в госизмене Виктором Медведчуком. Против него в 2021 году были введены санкции СНБО, предусматривающие блокировку активов, арест имущества
и т. д.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
АРМА перешла к этапу практической подготовки реализации актива Royal Romance.
Яхта, находящаяся в юрисдикции Республики Хорватия, передана в управление АРМА с целью дальнейшей реализации на основании определения следственного судьи.
Важным процессуальным этапом стало завершение досудебного расследования — Офис Генерального прокурора Украины направил обвинительный акт в суд, а производство перешло в стадию судебного разбирательства.
Соответствующие материалы переданы хорватской стороне внутри международной правовой помощи.
Подготовка к оценке и продаже
В настоящее время идет подготовка к оценке актива, определение модели продаж и обеспечение прозрачной процедуры реализации через публичные механизмы.
Кейс Royal Romance находится на этапе практической реализации четкой дорожной карты — от признания решения украинского суда до продажи актива и зачисления средств на государственные счета с последующим их распределением между юрисдикциями.
В АРМА подчеркивают, что этот кейс сопровождается усиленным процессуальным сопротивлением со стороны стороны, связанной с Виктором Медведчуком. Речь идет о попытках затягивания процедур и использования всех возможных юридических инструментов для блокирования движения дела.
Прочие активы
Параллельно АРМА продолжает работу и над другими активами. В частности, в кейсе яхты Amore Mio, связанной с окружением Виктора Медведчука, ключевым вызовом стала установка местонахождения актива.
С этой целью Агентство привлекло широкую сеть международных партнеров, включая Интерпол, Европол, Международную морскую организацию, а также компетентные органы ряда государств.
По результатам этой работы актив был внесен в международную базу данных Интерпола Stolen Vessels, что обеспечивает возможность глобального мониторинга его перемещения.
