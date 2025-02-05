Яхту Медведчука не могут продать: в АРМА объяснили, в чем причина — Finance.ua

Яхту Медведчука не могут продать: в АРМА объяснили, в чем причина Сегодня 19:30

Яхту Медведчука не могут продать: в АРМА объяснили, в чем причина

Агентство по розыску и менеджменту активов не может продать яхту Royal Romance бывшего народного депутата Виктора Медведчука. Это ставит под угрозу наполнение госбюджета.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, АРМА сначала столкнулось со снятием ареста на судно, когда уже выбрало организаторов торгов — всемирно известный аукционный дом, готовый реализовать яхту и перечислить средства от продажи в бюджет Украины.

«Заблокировав все активы государственного предателя санкциями и получив решение суда об аресте актива и реализации агентством, с сентября 2024 года направлены десятки запросов о начале процедуры легализации решения в рамках международно-правовой помощи», — отметила Дума, добавив, что за 8 месяцев АРМА не получила ответа о том, почему не начата процедура легализации решения украинского суда в Хорватии о реализации яхты.

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Затем АРМА получило решение ВАКС о запрете реализации активов государственного предателя, которые уже были реализованы на Прозоро. По мнению Думы, такие решения создают прецеденты и для других активов бывшего нардепа, а именно яхты Royal Romance, продажа которой могла бы принести миллиарды в бюджет.

«Все это сопровождается статьями и колонками в медиа о том, почему санкционный механизм эффективнее ареста в рамках уголовного производства. В частности, об этом активно пишет авторитетная общественная организация Transparency International Ukraine. И действительно, ТІ активно продвигает позицию других органов относительно эффективности именно санкционного механизма: например продажи таких активов в Украине через Фонд госимущества», — отметила Дума.

Она объяснила, что если находящуюся за рубежом яхту реализовывать как санкционный актив, то придется делить средства от продажи между двумя странами — Украиной и Хорватией.

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«Встает риторический вопрос: будем отстаивать интересы государства с существующими правовыми основаниями вернуть выведенное за границу? Выберет ли кто-то путь заблокировать, а впоследствии делить суммы от выведенных активов за границу поровну (в лучшем случае, в зависимости от международных соглашений между странами) вместо полноценного наполнения госбюджета? Сейчас мы наблюдаем фактически целенаправленную кампанию с продвижением резонансного кейса яхты Медведчука под санкции. То есть заблокировать возможность наполнения бюджета как в этом, так и в возвращении других выведенных за границу кейсов», — заявила Дума.

Напомним, яхта Royal Romance получила свидетельство о праве плавания под государственным флагом Украины, соответствующие изменения уже внесены в Международную морскую организацию.

Окружной суд хорватского города Сплит принял решение об отмене ареста на яхту Royal Romance бывшего народного депутата Виктора Медведчука. Указано, что реализация яхты Royal Romance сейчас невозможна. При этом ее стоимость оценивается минимум в 130 млн евро.

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