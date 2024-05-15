Яхта Медведчука набула статусу українського судна — Finance.ua

Яхта Медведчука набула статусу українського судна Сьогодні 12:17 — Казна та Політика

Яхта Медведчука набула статусу українського судна

Яхта Royal Romance отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації.

Про це повідомила пресслужба Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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«Спільними зусиллями Агентства з розшуку та менеджменту активів та Адміністрації судноплавства арештована люксова 92-метрова яхта Royal Romance набула статусу українського судна, що означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України», — йдеться в повідомленні.

За інформацією голови Адміністрації судноплавства Євгена Ігнатенка, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації (ІМО).

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«Це історичний момент для нашої країни. Перший в історії України арештований актив, що знаходиться за кордоном, отримав державну реєстрацію в Україні. Зазначене сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти та надходженню коштів від реалізації до державного бюджету України», — підкреслив Ігнатенко.

Нагадаємо, аукціонний дім Troostwijk Auctions (Нідерланди), який переміг у конкурсі Національного агентства з розшуку та менеджменту активів з реалізації арештованої яхти Royal Romance, відмовився від підписання договору про організацію торгів.

Укрінформ За матеріалами:

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