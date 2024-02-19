Україна продасть яхту Медведчука: Кабмін ухвалив рішення — Finance.ua

Україна продасть яхту Медведчука: Кабмін ухвалив рішення Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Україна продасть яхту Медведчука: Кабмін ухвалив рішення

Заарештовану 92-метрову яхту обвинуваченого в держзраді екснардепа Віктора Медведчука Royal Romance буде продано, а гроші від угоди отримає Україна. Фізично судно знаходиться в Хорватії, а його реалізація має відбутися через онлайн-аукціони «Прозорро.Продажі».

Дозвіл на продаж яхти дав Кабінет Міністрів України на засіданні 16 лютого. Формально яхтою розпоряджається Нацагентство з розшуку та управління активами (АРМА), яке й запропонувало уряду продати судно, повідомила пресслужба агентства.

Читайте також Уряд США пропонує виставити на аукціон конфісковану супер’яхту російського мільярдера Керімова

«Кабінет міністрів України погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії. Проведення конкурсу щодо реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації, здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів України. Таке погодження оформлено відповідним протокольним рішенням», — сказано в повідомленні.

Усі виручені від продажу кошти спрямують безпосередньо до державного бюджету України. Початкова вартість судна оцінювалася на суму понад 200 млн доларів.

Читайте також Ексгендиректор Google купив конфісковану яхту російського олігарха

Продаж судна має пройти на майданчику «Прозорро». Справа в тому, що ще в листопаді-2023 Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка тепер передбачає реалізацію заарештованих активів в управлінні АРМА саме через онлайн-аукціони у державній електронній торговій системі «Прозорро.Продажі».

92-метрова Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, що використовуються виключно для потреб їхніх власників. Щорічне обслуговування, ремонт та витрати на пальне такої яхти становлять від 15 до 20 мільйонів доларів.

Читайте також Німеччина з яхти російського олігарха конфіскувала картини на €5 млн

Яхту Royal Romance було заарештовано в Хорватії 16 березня 2023 року. Рішення про передачу яхти в управління АРМА ухвалив Личаківський районний суд м. Львів. У ухвалі суду відразу було зазначено, що яхта буде продана.

При цьому суд міста Спліт у Хорватії ухвалив рішення передати яхту Медведчука Україні на підставі запиту щодо міжнародно-правової допомоги. Як зазначала глава АРМА Олена Дума, якщо судно вдасться продати, ця угода стане першим прикладом реалізації заарештованих активів, які перебувають за кордоном.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.