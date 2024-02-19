Україна продасть яхту Медведчука: Кабмін ухвалив рішення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна продасть яхту Медведчука: Кабмін ухвалив рішення

Казна та Політика
33
Україна продасть яхту Медведчука: Кабмін ухвалив рішення
Україна продасть яхту Медведчука: Кабмін ухвалив рішення
Заарештовану 92-метрову яхту обвинуваченого в держзраді екснардепа Віктора Медведчука Royal Romance буде продано, а гроші від угоди отримає Україна. Фізично судно знаходиться в Хорватії, а його реалізація має відбутися через онлайн-аукціони «Прозорро.Продажі».
Дозвіл на продаж яхти дав Кабінет Міністрів України на засіданні 16 лютого. Формально яхтою розпоряджається Нацагентство з розшуку та управління активами (АРМА), яке й запропонувало уряду продати судно, повідомила пресслужба агентства.
Читайте також
«Кабінет міністрів України погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії. Проведення конкурсу щодо реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації, здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів України. Таке погодження оформлено відповідним протокольним рішенням», — сказано в повідомленні.
Усі виручені від продажу кошти спрямують безпосередньо до державного бюджету України. Початкова вартість судна оцінювалася на суму понад 200 млн доларів.
Читайте також
Продаж судна має пройти на майданчику «Прозорро». Справа в тому, що ще в листопаді-2023 Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка тепер передбачає реалізацію заарештованих активів в управлінні АРМА саме через онлайн-аукціони у державній електронній торговій системі «Прозорро.Продажі».
92-метрова Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, що використовуються виключно для потреб їхніх власників. Щорічне обслуговування, ремонт та витрати на пальне такої яхти становлять від 15 до 20 мільйонів доларів.
Читайте також
Яхту Royal Romance було заарештовано в Хорватії 16 березня 2023 року. Рішення про передачу яхти в управління АРМА ухвалив Личаківський районний суд м. Львів. У ухвалі суду відразу було зазначено, що яхта буде продана.
При цьому суд міста Спліт у Хорватії ухвалив рішення передати яхту Медведчука Україні на підставі запиту щодо міжнародно-правової допомоги. Як зазначала глава АРМА Олена Дума, якщо судно вдасться продати, ця угода стане першим прикладом реалізації заарештованих активів, які перебувають за кордоном.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.