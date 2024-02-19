Україна продасть яхту Медведчука: Кабмін ухвалив рішення — Finance.ua

Україна продасть яхту Медведчука: Кабмін ухвалив рішення
Заарештовану 92-метрову яхту обвинуваченого в держзраді екснардепа Віктора Медведчука Royal Romance буде продано, а гроші від угоди отримає Україна. Фізично судно знаходиться в Хорватії, а його реалізація має відбутися через онлайн-аукціони «Прозорро.Продажі».
Дозвіл на продаж яхти дав Кабінет Міністрів України на засіданні 16 лютого. Формально яхтою розпоряджається Нацагентство з розшуку та управління активами (АРМА), яке й запропонувало уряду продати судно, повідомила пресслужба агентства.
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«Кабінет міністрів України погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії. Проведення конкурсу щодо реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації, здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів України. Таке погодження оформлено відповідним протокольним рішенням», — сказано в повідомленні.
Усі виручені від продажу кошти спрямують безпосередньо до державного бюджету України. Початкова вартість судна оцінювалася на суму понад 200 млн доларів.
Продаж судна має пройти на майданчику «Прозорро». Справа в тому, що ще в листопаді-2023 Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка тепер передбачає реалізацію заарештованих активів в управлінні АРМА саме через онлайн-аукціони у державній електронній торговій системі «Прозорро.Продажі».
92-метрова Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, що використовуються виключно для потреб їхніх власників. Щорічне обслуговування, ремонт та витрати на пальне такої яхти становлять від 15 до 20 мільйонів доларів.
Яхту Royal Romance було заарештовано в Хорватії 16 березня 2023 року. Рішення про передачу яхти в управління АРМА ухвалив Личаківський районний суд м. Львів. У ухвалі суду відразу було зазначено, що яхта буде продана.
При цьому суд міста Спліт у Хорватії ухвалив рішення передати яхту Медведчука Україні на підставі запиту щодо міжнародно-правової допомоги. Як зазначала глава АРМА Олена Дума, якщо судно вдасться продати, ця угода стане першим прикладом реалізації заарештованих активів, які перебувають за кордоном.
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