Уряд США пропонує виставити на аукціон конфісковану супер’яхту російського мільярдера Керімова — Finance.ua

Уряд США пропонує виставити на аукціон конфісковану супер’яхту російського мільярдера Керімова Сьогодні 18:00 — Світ

Уряд США пропонує виставити на аукціон конфісковану супер’яхту російського мільярдера Керімова, Фото: mvariety.com

Уряд США заявив, що витрачає понад 7 мільйонів доларів на рік на утримання супер’яхти, конфіскованої у російського мільярдера Сулеймана Керімова, і закликав суд дозволити виставити судно на аукціон до вирішення суперечки про право власності.

Про це повідомляє Reuters

Влада Фіджі конфіскувала 106-метрову яхту Amadea Керімова навесні 2022 року. Судно нібито належить Керімову, проте колишній виконавчий директор російської державної нафтової компанії «Роснефть» Едуард Худайнатов у листопаді минулого року заявив, що саме він є власником яхти.

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У судовому поданні 9 лютого федеральні прокурори Мангеттену заявили окружному судді США Дейлу Хо, що середньомісячний рахунок за утримання яхти Amadea у розмірі 600 тисяч доларів був «надмірним», що виправдовує проведення аукціону. Вони додали, що переговори про те, щоб Худайнатов платив за утримання яхти виявилися безуспішними.

Худайтанов заперечує зусилля американського уряду продати яхту на аукціоні. Він заявляє про право власності на судно і каже, що воно не може бути конфіскованим, оскільки на нього не були накладені санкції.

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Як повідомлялося, у травні 2022 року влада Фіджі в рамках боротьби з порушенням санкцій конфіскувала супер’яхту російського олігарха Сулеймана Керімова вартістю 300 мільйонів доларів за запитом США.

У листопаді 2023 року прокурори заявили, що Худайнатов використовується як підставний власник для приховування справжнього власника яхти, і що Керімов володіє яхтою через низку підставних компаній.

Якщо уряд США отримає контроль над Amadea, вона, ймовірно, буде продана на аукціоні, а кошти від продажу підуть Україні.

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Укрінформ За матеріалами:

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