Арештовану яхту Медведчука Royal Romance передадуть Україні — Finance.ua

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Арештовану яхту Медведчука Royal Romance передадуть Україні

Казна та Політика
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Арештовану яхту Медведчука Royal Romance передадуть Україні
Арештовану яхту Медведчука Royal Romance передадуть Україні
У Хорватії окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance, що належала колишньому нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
Про це повідомила голова Агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олена Дума.
«Отримано запевнення, що Хорватія очікує якнайшвидшої передачі судна Україні. На думку хорватської сторони, правових перешкод для здійснення цього наміру не існує», — підкреслила Дума.
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За її словами, АРМА отримало погодження на проведення повторного огляду цього активу.
«Після проведення оцінки арештованого активу АРМА планує здійснити його реалізацію. Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном», — зауважила Дума.
Вона додала, що АРМА тримає питання на особливому контролі та володіє достовірними даними про те, що арештована яхта 25 січня 2024 року тимчасово відчалила для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів.
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Раніше Уряд вніс зміни по постанов № 719 та № 558 і вперше в історії України дозволив Агентству з розшуку та менеджменту активів продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб. До нього відноситься також і яхта «Royal Romance» екснардепа від політичної партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука.
У минулому році 17 автомобілів, арештованих у родичів ексдепутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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