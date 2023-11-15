Кабмін дозволив продати яхту Медведчука вартістю 200 млн євро — Finance.ua

Кабмін дозволив продати яхту Медведчука вартістю 200 млн євро
Уряд вніс зміни до постанов № 719 та № 558 і вперше в історії України дозволив Агентству з розшуку та менеджменту активів продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб. До нього відноситься також і яхта «Royal Romance» екснардепа від політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука.
Про це повідомили у пресслужбі АРМА.
У відомстві додають, що згідно з оновленими правилами, усі транзакції з продажу арештованого майна проводитимуться тільки через електронну платформу Prozorro і у відповідності до вимог європейського законодавства.
92-метрова яхта «Royal Romance» знаходиться в даний момент в Хорватії і, починаючи з квітня 2022 року, згідно з ухвалою Личаківського районного суду Львова, перебуває під управлінням АРМА і оцінюється в 200 мільйонів євро.
На те, щоб затвердити механізм її продажу за кордоном, знадобилося півтора року.
Виручені від продажу кошти планують передати на потреби ЗСУ.
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