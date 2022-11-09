Німеччина з яхти російського олігарха конфіскувала картини на €5 млн — Finance.ua

Німеччина з яхти російського олігарха конфіскувала картини на €5 млн Сьогодні 09:32 — Фондовий ринок

Німеччина з яхти російського олігарха конфіскувала картини на €5 млн

У Німеччині з арештованої яхти Dilbar, яка належить російському олігарху Алішеру Усманову, конфіскували картини, загальною вартістю 5 млн євро.

Про це йдеться у спільному розслідуванні видань NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung.

Яхту затримали у Гамбурзі в рамках санкцій у березні 2022 року. Слідчі під час обшуку конфіскували 30 картин. Серед вилучених картин є полотна відомих художників, наприклад, Марка Шагала.

Рішення про арешт картин було прийнято відповідно до закону про застосування санкцій: Усманов мав повідомити владу Німеччини про всі свої активи в країні, це стосувалося і картин, проте він цього не зробив.

Як зазначає видання, восени 2021 року Dilbar доправили до сухого доку на верфі у Гамбурзі для капітального ремонту. На час виконання робіт твори мистецтва та інші цінні речі зберігалися на складі компанії-експедитора.

Слідчі з’ясували, що Dilbar через ланцюжок офшорних компаній був у «довірчому управлінні» у трасті, який належав сестрі Усманова Гульбахор Ісмаїловій.

У вересні німецька поліція провела обшуки в маєтку Усманова на озері Тегернзее в Баварії. Повідомлялось, що під час обшуку на віллі слідчі виявили чотири яйця Фаберже.

Вишукано прикрашені золоті яйця, часто всипані коштовним камінням і перлами, були виготовлені між 1885 і 1917 роками придворним ювеліром російського царя. Кажуть, що Пітер Карл Фаберже зробив 52 таких яйця в санкт-петербурзі, більшість з яких зараз перебувають в музеях і приватних колекціях, але шість вважаються втраченими.

Олігарх заявив, що яйця не є оригіналами царських часів, а копіями, нібито купленими як подарунки друзям на його батьківщині в Узбекистані.

Der Spiegel з посиланням на представника Генпрокуратури ФРН також повідомив про обшуки у справі Усманова у філіях найбільшого швейцарського банку UBS у Франкфурті-на-Майні та у Мюнхені. За деякими даними, з 2014 по 2022 рік Усманов у Німеччині міг ухилитися від сплати податків із доходів та подарунків на 555 млн євро. Також Усманов міг приховувати від німецьких податкових органів значні дивіденди від своїх акцій у росії.

Алішер Усманов заперечує свій зв’язок із вилученими картинами, яхтою та віллою. За словами представника олігарха, це майно належить фондам, що він не контролює.

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