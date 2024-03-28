Чехія внесла Медведчука до санкційного списку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чехія внесла Медведчука до санкційного списку

19
Чехія внесла Медведчука до санкційного списку
Чехія внесла Медведчука до санкційного списку
Уряд Чехії вніс до національного санкційного списку екснардепа Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на ČTK.
Читайте також
Як повідомив на брифінгу 27 березня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, національний санкційний список поповнився двома фізичними та однією юридичною особами.
Йдеться про політика та бізнесмена Віктора Медведчука, компанію Voice of Europe та політика, медіапродюсера і пропагандиста Артема Марчевського.
Як пояснив Фіала, ці санкції покликані вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розвинути операцію впливу в його країні, що «потенційно могло мати серйозний вплив на безпеку Чехії та Європейського Союзу».
Читайте також
Медведчук, за словами Фіали, керував низкою мереж впливу з росії та особисто пов’язаний з російським лідером володимиром путіним.
«У Чехії він використовує компанію під назвою Voice of Europe, яка є юридичною особою в списку санкцій», — сказав він, додавши, що в цій діяльності також бере участь згаданий Артем Марчевський.
Фіала зазначив, що діяльність проросійської групи виходить за межі Чехії та демонструє довготривалі зусилля росії впливати на демократичні процеси в Європі.
Читайте також
Нагадаємо, в листопаді 2022 року Чехія оголосила про намір скласти, окрім списку санкцій, затвердженого Євросоюзом, власний перелік прізвищ тих, хто підтримує путінський режим.
Чеський уряд уже включив до нього московського патріарха Кирила, російського бізнесмена Володимира Євтушенка та його сина Фелікса Євтушенка, а також головного ракетобудівника рф Бориса Обносова.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.