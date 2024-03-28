Чехія внесла Медведчука до санкційного списку — Finance.ua

Чехія внесла Медведчука до санкційного списку Сьогодні 11:15

Чехія внесла Медведчука до санкційного списку

Уряд Чехії вніс до національного санкційного списку екснардепа Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на ČTK

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Як повідомив на брифінгу 27 березня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, національний санкційний список поповнився двома фізичними та однією юридичною особами.

Йдеться про політика та бізнесмена Віктора Медведчука, компанію Voice of Europe та політика, медіапродюсера і пропагандиста Артема Марчевського.

Як пояснив Фіала, ці санкції покликані вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розвинути операцію впливу в його країні, що «потенційно могло мати серйозний вплив на безпеку Чехії та Європейського Союзу».

Медведчук, за словами Фіали, керував низкою мереж впливу з росії та особисто пов’язаний з російським лідером володимиром путіним.

«У Чехії він використовує компанію під назвою Voice of Europe, яка є юридичною особою в списку санкцій», — сказав він, додавши, що в цій діяльності також бере участь згаданий Артем Марчевський.

Фіала зазначив, що діяльність проросійської групи виходить за межі Чехії та демонструє довготривалі зусилля росії впливати на демократичні процеси в Європі.

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Нагадаємо, в листопаді 2022 року Чехія оголосила про намір скласти, окрім списку санкцій, затвердженого Євросоюзом, власний перелік прізвищ тих, хто підтримує путінський режим.

Чеський уряд уже включив до нього московського патріарха Кирила, російського бізнесмена Володимира Євтушенка та його сина Фелікса Євтушенка, а також головного ракетобудівника рф Бориса Обносова.

Європейська правда За матеріалами:

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