Україна остаточно повернула в держвласність «трубу Медведчука» — Finance.ua

Україна остаточно повернула в держвласність «трубу Медведчука» Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Україна остаточно повернула в держвласність «трубу Медведчука»

Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок», відому як «труба Медведчука».

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль у Telegram.

Нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у державну власність.

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Однак цього не сталося і протягом багатьох років ним користувалася російська компанія «Транснєфтєпродукт».

ФДМУ намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року. У 2017 році НАБУ та САП розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід.

За результатами розслідування, ВАКС заарештував актив, з 2021 року він перейшов в управління АТ «Укртранснафта».

Також у 2021 році ФДМУ подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на трубопровід.

«У червні 2023 року суд став на бік Фонду. А вчора Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу. Таким чином Україна відстояла своє право на це майно», — додав Коваль.

Наразі проводиться реєстрація права власності держави на трубопровід.

Нагадаємо, судові тяжби щодо повернення у державну власність «труби Медведчука», які тривали з 2011 року, звершилися вердиктом, відповідно до якого суд задовольнив основні, але не всі вимоги Фонду держмайна як позивача.

Економічна Правда За матеріалами:

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