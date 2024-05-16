Яхта Медведчука под украинским флагом сделает невозможными попытки его адвокатов помешать ее продаже — АРМА Сегодня 18:31 — Казна и Политика

Яхта Медведчука под украинским флагом сделает невозможными попытки его адвокатов помешать ее продаже — АРМА

Поскольку яхта Royal Romance, ранее принадлежавшая Виктору Медведчуку, теперь считается украинским судном, предыдущие попытки смены флага, которые иногда носили не вполне законный характер, больше не могут быть осуществлены.

Об этом рассказала глава АРМА Елена Дума в эфире телемарафона.

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«Любые действия адвокатов Медведчука, которые не всегда носят законный характер и ранее были направлены на смену флага, уже не могут быть совершены. Следовательно, они не смогут сделать невозможной реализацию яхты таким образом, внести ложные сведения или помешать проведению самого аукциона», — сказала Дума.

Арестованная 92-метровая яхта Royal Romance, ранее принадлежавшая Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна, на которое распространяется юрисдикция Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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