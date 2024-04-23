Конфискованную яхту Медведчука будет продавать фирма из Нидерландов — Finance.ua
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Конфискованную яхту Медведчука будет продавать фирма из Нидерландов

Фондовый рынок
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Конфискованную яхту Медведчука будет продавать фирма из Нидерландов
Конфискованную яхту Медведчука будет продавать фирма из Нидерландов
Во вторник, 23 апреля, конкурсная комиссия рассмотрела заявки официальных претендентов на реализацию арестованной яхты Виктора Медведчука, сообщает пресс-служба АРМА. Победила в конкурсе компания Troostwijk Auctions из Нидерландов.
За победу боролись между собой два участника, потому что один из трех заявленных — Asset Reality Limited (США) не был допущен к конкурсу. Среди оснований этого решения — несоответствие процедуры порядка реализации, предусмотренной постановлением правительства, подача неполного пакета документов и с нарушением установленных требований.
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Члены комиссии оценивали каждого участника в прямом эфире, выставляя баллы по восьми критериям.
В результате оценки победил нидерландский аукционный дом Troostwijk Auctions, получивший общий балл 164 и средний 35,8.
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Аукционный дом Boathouse Auctions (США) получил общий балл 108 и средний балл 21,6.
В течение пяти рабочих дней АРМА должна получить предложение от Troostwijk Auctions о заключении соответствующего договора.
По материалам:
Forbes.ua
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