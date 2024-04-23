Конфискованную яхту Медведчука будет продавать фирма из Нидерландов — Finance.ua

Конфискованную яхту Медведчука будет продавать фирма из Нидерландов Сегодня 17:43 — Фондовый рынок

Конфискованную яхту Медведчука будет продавать фирма из Нидерландов

Во вторник, 23 апреля, конкурсная комиссия рассмотрела заявки официальных претендентов на реализацию арестованной яхты Виктора Медведчука, сообщает пресс-служба АРМА. Победила в конкурсе компания Troostwijk Auctions из Нидерландов.

За победу боролись между собой два участника, потому что один из трех заявленных — Asset Reality Limited (США) не был допущен к конкурсу. Среди оснований этого решения — несоответствие процедуры порядка реализации, предусмотренной постановлением правительства, подача неполного пакета документов и с нарушением установленных требований.

Читайте также Украина продаст яхту Медведчука: Кабмин принял решение

Члены комиссии оценивали каждого участника в прямом эфире, выставляя баллы по восьми критериям.

В результате оценки победил нидерландский аукционный дом Troostwijk Auctions, получивший общий балл 164 и средний 35,8.

Читайте также АРМА продаст несколько сотен картин из коллекции Медведчука

Аукционный дом Boathouse Auctions (США) получил общий балл 108 и средний балл 21,6.

В течение пяти рабочих дней АРМА должна получить предложение от Troostwijk Auctions о заключении соответствующего договора.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.