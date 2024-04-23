Конфискованную яхту Медведчука будет продавать фирма из Нидерландов — Finance.ua

Конфискованную яхту Медведчука будет продавать фирма из Нидерландов
Во вторник, 23 апреля, конкурсная комиссия рассмотрела заявки официальных претендентов на реализацию арестованной яхты Виктора Медведчука, сообщает пресс-служба АРМА. Победила в конкурсе компания Troostwijk Auctions из Нидерландов.
За победу боролись между собой два участника, потому что один из трех заявленных — Asset Reality Limited (США) не был допущен к конкурсу. Среди оснований этого решения — несоответствие процедуры порядка реализации, предусмотренной постановлением правительства, подача неполного пакета документов и с нарушением установленных требований.
Члены комиссии оценивали каждого участника в прямом эфире, выставляя баллы по восьми критериям.
В результате оценки победил нидерландский аукционный дом Troostwijk Auctions, получивший общий балл 164 и средний 35,8.
Аукционный дом Boathouse Auctions (США) получил общий балл 108 и средний балл 21,6.
В течение пяти рабочих дней АРМА должна получить предложение от Troostwijk Auctions о заключении соответствующего договора.
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