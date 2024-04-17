АРМА продаст несколько сотен картин из коллекции Медведчука — Finance.ua

АРМА продаст несколько сотен картин из коллекции Медведчука Сегодня 18:30 — Казна и Политика

АРМА продаст несколько сотен картин из коллекции Медведчука

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к реализации 264 картины, которые принадлежали Виктору Медведчуку.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

«АРМА готовит к реализации 264 картины предателя-коллаборанта Медведчука, арестованные и переданные агентству по определению суда», — говорится в сообщении.

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Сейчас картины находятся на временном хранении в Национальном художественном музее Украины. Часть коллекции составляют работы представителей Закарпатской художественной школы — Адальберта Эрдели, Иосифа Бокшая, Золтана Шолтаса. Стоимость некоторых картин составляет 50 тысяч долларов.

Сотрудники АРМА провели повторный осмотр актива, а созданная конкурсная комиссия вскоре выставит их на реализацию.

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Напомним, ранее АРМА приняла решение выставить на реализацию автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов экс-лидера запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Кабмин 16 февраля согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, которая принадлежит семье Виктора Медведчука и находится в Хорватии.

Економічна Правда По материалам:

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