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Украина импортировала товаров на $75 млрд: что покупали больше всего

Казна и Политика
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Импорт-экспорт
Импорт-экспорт
В январе-сентябре 2026 года Украина импортировала товаров более чем на $75,1 млрд, тогда как экспорт за этот период составил почти $29,6 млрд. Больше всего товаров поступало из Китая, Польши и Германии, а среди основных экспортных направлений были Польша, Турция и Германия.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Что Украина импортировала и экспортировала

Из общего объема импорта $52,8 млрд пришлось на товары, подлежащие налогообложению. Это 70% всех ввезенных товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта составила $0,62.
Больше всего товаров Украина импортировала из следующих стран:
  • Китай — почти $22,6 млрд;
  • Польша — более $7,1 млрд;
  • Германия свыше $4,9 млрд.
Основными направлениями украинского экспорта стали:
  • Польша — почти $3,7 млрд;
  • Турция — более $2,2 млрд;
  • Германия почти $2,1 млрд.
Украина импортировала товаров на $75 млрд: что покупали больше всего
Более 73% общего объема импорта пришлось на три категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — около $34,4 млрд. Во время таможенного оформления в бюджет уплатили около 191,5 млрд грн, или около 29% всех таможенных платежей;
  • топливно-энергетические товары — более $10,8 млрд. Они обеспечили свыше 224,9 млрд грн поступлений или почти 34% таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — более $10 млрд. Ее таможенное оформление принесло около 83 млрд грн, или около 13% поступлений таможенных платежей.
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Наибольшую долю украинского экспорта составляли продовольственные товары — около $17 млрд. Также за границу продали металлы и изделия из них почти на $2,9 млрд, а машин, оборудования и транспорта — примерно на $2,7 млрд.
За девять месяцев 2026 года в ходе таможенного оформления экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет поступило около 1,5 млрд грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИмпортЭкспорт
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