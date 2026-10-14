Украина импортировала товаров на $75 млрд: что покупали больше всего
Что Украина импортировала и экспортировала
- Китай — почти $22,6 млрд;
- Польша — более $7,1 млрд;
- Германия свыше $4,9 млрд.
- Польша — почти $3,7 млрд;
- Турция — более $2,2 млрд;
- Германия почти $2,1 млрд.
- машины, оборудование и транспорт — около $34,4 млрд. Во время таможенного оформления в бюджет уплатили около 191,5 млрд грн, или около 29% всех таможенных платежей;
- топливно-энергетические товары — более $10,8 млрд. Они обеспечили свыше 224,9 млрд грн поступлений или почти 34% таможенных платежей;
- продукция химической промышленности — более $10 млрд. Ее таможенное оформление принесло около 83 млрд грн, или около 13% поступлений таможенных платежей.
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