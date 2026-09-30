Бизнес просит упростить маркировку импортных товаров

Европейская бизнес ассоциация призывает правительство временно упростить требования к маркировке импортируемой непродовольственной продукции на период действия военного положения.
Об этом говорится в заявлении ассоциации.
Там объясняют, что из-за регулярных атак на производственную, складскую и логистическую инфраструктуру компании не всегда могут выполнить отдельные требования к маркировке товаров.
В чем проблема
В результате ракетных и беспилотных атак повреждаются или уничтожаются склады, распределительные центры, товарные запасы и оборудование. Поэтому бизнес переносит операционную деятельность на временные площадки, где может не быть необходимого оборудования и персонала для стикерирования каждой единицы продукции.
ЕБА отмечает, что подобные сложности уже возникали в 2022 году. Тогда из-за боевых действий и разрушения логистических цепей ввели временные упрощения для бесперебойного снабжения импортируемых пищевых продуктов и кормов.
Специальный механизм должен прекратить действие с 1 октября 2026 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 980. В то же время, по позиции Ассоциации, обстоятельства, из-за которых в свое время ввели упрощение, остаются актуальными.
Какие упрощения предлагает ЕБА
ЕБА предлагает на период военного положения:
- позволить временно вводить в обращение импортируемую продукцию с маркировкой на другом языке, кроме языка государства-агрессора, если из-за военных действий компания не может нанести информацию на украинском;
- предоставлять обязательную информацию на украинском альтернативными способами — в месте продажи, через QR-код, электронный ценник, информационный терминал, веб-сайт или мобильное приложение;
- разрешить реализацию такой продукции до истечения ее минимального срока годности или предельного срока потребления;
- установить отдельные правила государственного рыночного надзора и контроля во время военного положения;
- предусмотреть упрощение для экстренного ввоза диетических добавок, медицинских изделий и отдельных категорий продукции, если импортер лишился складских мощностей из-за военных действий.
В Ассоциации отмечают, что ранее правительство продлило действие соответствующего механизма до 1 апреля для пищевой продукции. В то же время ЕБА призывает применить аналогичный подход и к непродовольственным товарам.
По позиции Ассоциации, это должно помочь уменьшить риски перебоев с поставками, избежать списания части товаров и дополнительных финансовых потерь компаний.
Соответствующее обращение ЕБА направила Премьер-министру Украины, министру экономики Украины, министру здравоохранения Украины, председателю Госпотребпотребслужбы и председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.