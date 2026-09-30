Бизнес просит упростить маркировку импортных товаров

Европейская бизнес ассоциация призывает правительство временно упростить требования к маркировке импортируемой непродовольственной продукции на период действия военного положения.

Об этом говорится в заявлении ассоциации.

Там объясняют, что из-за регулярных атак на производственную, складскую и логистическую инфраструктуру компании не всегда могут выполнить отдельные требования к маркировке товаров.

В чем проблема

В результате ракетных и беспилотных атак повреждаются или уничтожаются склады, распределительные центры, товарные запасы и оборудование. Поэтому бизнес переносит операционную деятельность на временные площадки, где может не быть необходимого оборудования и персонала для стикерирования каждой единицы продукции.

ЕБА отмечает, что подобные сложности уже возникали в 2022 году. Тогда из-за боевых действий и разрушения логистических цепей ввели временные упрощения для бесперебойного снабжения импортируемых пищевых продуктов и кормов.

Специальный механизм должен прекратить действие с 1 октября 2026 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 980. В то же время, по позиции Ассоциации, обстоятельства, из-за которых в свое время ввели упрощение, остаются актуальными.

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Какие упрощения предлагает ЕБА

ЕБА предлагает на период военного положения:

позволить временно вводить в обращение импортируемую продукцию с маркировкой на другом языке, кроме языка государства-агрессора, если из-за военных действий компания не может нанести информацию на украинском;

предоставлять обязательную информацию на украинском альтернативными способами — в месте продажи, через QR-код, электронный ценник, информационный терминал, веб-сайт или мобильное приложение;

разрешить реализацию такой продукции до истечения ее минимального срока годности или предельного срока потребления;

установить отдельные правила государственного рыночного надзора и контроля во время военного положения;

предусмотреть упрощение для экстренного ввоза диетических добавок, медицинских изделий и отдельных категорий продукции, если импортер лишился складских мощностей из-за военных действий.

В Ассоциации отмечают, что ранее правительство продлило действие соответствующего механизма до 1 апреля для пищевой продукции. В то же время ЕБА призывает применить аналогичный подход и к непродовольственным товарам.

По позиции Ассоциации, это должно помочь уменьшить риски перебоев с поставками, избежать списания части товаров и дополнительных финансовых потерь компаний.