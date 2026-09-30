День финансов: отключение света за долги, новые тарифы «Киевстара», объем теневой экономики

Среда, 30 сентября. На рынок труда в Украине планируют привлечь минимум 2 млн человек, «Киевстар» повышает стоимость тарифов с 8 октября, а Международный Реестр ущерба открыл для подачи заявлений все категории.

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Отключение света за долги

В НКРЭКУ разъяснили , что меняется в порядке отключения и возобновления электроснабжения. Одно из ключевых изменений — установление порога задолженности, при котором бытовой потребитель не будет возмещать расходы на отключение за долг и последующее возобновление электроснабжения. Если на момент оформления предупреждения задолженность за потребленную электроэнергию была меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц — сейчас это 1664 грн — расходы на отключение и подключение на потребителя не возлагаются.

Тарифы Киевстара и Укрпочты

С 8 октября 2026 года «Киевстар» изменит стоимость некоторых тарифов для части абонентов. В компании отмечают, что дорожают горючее, оборудование и другие ресурсы, необходимые для обеспечения качественной связи.

Со своей стороны в Укрпочте заявили , что не будут пересматривать тарифы на доставку до конца 2026 года. Решение было принято накануне четвертого квартала — периода, на который приходятся самые большие продажи в электронной коммерции.

Отдых в Европе

Европа осенью может стоить дешевле, чем кажется. В сентябре заканчивается летний сезон, в октябре туристов становится меньше, а вместе с ними во многих городах снижаются цены на жилье. Конечно, 100 евро в день не хватит на отель с бассейном в центре Парижа и ужин в ресторане с видом на Эйфелеву башню. Но если выбирать не самые дорогие города, бронировать жилье заранее и обходить элитные рестораны, в этот бюджет можно уложиться.

Finance.ua собрал семь европейских направлений, где осенью 2026 года при бережливом подходе вполне реально уложиться в 100 евро в день.

Международный Реестр ущерба

Международный Реестр ущерба открыл для подачи заявлений все 43 категории компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного международно-противоправными действиями россии в Украине или против Украины. Теперь заявления можно подавать во всех категориях, предусмотренных мандатом Реестра: 21 категории для физических лиц, 11 категориях для юридических лиц и 11 категориях для государства Украина.

Долг Украины

По состоянию на 31 августа 2026 года государственный долг Украины и долг, гарантированный государством, составляли 9,6 трлн грн. За восемь месяцев общий объем этих обязательств увеличился на 560,21 млрд грн, в то же время доля гарантированного государством долга сократилась до 2,68%.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на оценку Международного валютного фонда, Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до $54 млрд к 2029 году.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил , что Украина ведет переговоры с международными партнерами по привлечению $20 млрд для покрытия дефицита оборонного бюджета в 2026 году. Еще $29,5 млрд международного финансирования Украина рискует недополучить, если Верховная Рада и Кабинет министров не выполнят взятые на себя обязательства.

По его словам, от этих денег зависит способность Украины вести активные боевые действия, в том числе и в первом квартале 2027 года.

Планы Минэкономики на 2027 год

В 2027 года Украина планирует сосредоточиться на привлечении новых инвестиций и подготовке масштабных проектов восстановления. В Министерстве экономики отметили , что в настоящее время основным драйвером роста ВВП остается потребление, в то же время растет торговый дефицит. Значительная часть международной помощи направлена ​​именно на потребление, а не на развитие производства. Это сдерживает экономический рост и делает такую ​​модель менее устойчивой.

Украинцы вне рынка труда

Почти 7 млн ​​украинцев находятся вне рынка труда, тогда как три из четырех украинских компаний сообщают о дефиците работников. Чтобы сократить этот разрыв, в Украине планируют к 2030 году привлечь на рынок труда не менее 2 млн человек. Среди ключевых программ: «Опыт имеет значение», «Совмещать и расти», «Это мое дело», «Молодежная гарантия».

В Министерстве обороны также напомнили , что за нарушение правил ведения воинского учета для должностных лиц предусмотрены штрафы от 34 000 до 59 500 грн.

Объем теневой экономики

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявил , что детенизация украинского бизнеса могла бы обеспечить государственному бюджету более 1 трлн грн дополнительных поступлений в 2026 году. В 2027 году эта сумма может быть еще больше. В то же время поступления от мероприятий по детенизации сократятся на $1 млрд по сравнению с предыдущим годом.

Новые правила вознаграждения работников банков

Национальный банк Украины утвердил изменения в два нормативно-правовых акта, регулирующих политику вознаграждения в банках и порядок обнародования пруденциальной информации. Изменения должны приблизить банковское регулирование к требованиям законодательства ЕС, предоставить банкам больше гибкости в вопросах вознаграждения ключевых работников, уменьшить операционную нагрузку и усилить прозрачность банковского сектора.

Выплаты для ВПЛ

Внутренне перемещенные лица могут внезапно обнаружить, что денежное пособие больше не поступает на карту. Если выплата не пришла в привычный срок в пределах одного месяца, это еще не означает ее окончательного прекращения — задержка может быть связана с обработкой информации или процедурными моментами. Если выплаты нет дольше, следует обратиться в ПФУ для выяснения причин.