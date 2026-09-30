Укрпочта заморозила тарифы на доставку до конца года

Укрпочта не будет пересматривать тарифы на доставку до конца 2026 года. Решение было принято накануне четвертого квартала — периода, на который приходятся самые большие продажи в электронной коммерции.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Тарифы на доставку останутся без изменений

По словам Смелянского, четвертый квартал является самым важным для клиентов электронной коммерции, поскольку именно на новогодние праздники приходятся самые большие продажи.

«Завтра начинается четвертый квартал — самый важный квартал для всех клиентов электронной коммерции, потому что именно на новогодние праздники приходятся самые большие продажи. Мы подумали, что было бы хорошо сделать им такой подарок», — отметил он.

Укрпочта решила не пересматривать тарифы до конца года, чтобы поддержать предпринимателей, склады и магазины, многие из которых пострадали при обстрелах.

По словам Смелянского, это также должно позволить клиентам больше тратить на новогодние подарки, покупки в Черную пятницу и на св. Николая, а меньше — на доставку.

Договор с Укрпочтой можно заключить за 3 минуты

Также теперь бизнес может подписать договор с Укрпочтой дистанционно, не предоставляя документы.

Большинство данных автоматически подтягивается из государственных реестров. Предпринимателю остается указать контактную информацию, выбрать способ получения документов и ответить на несколько основных вопросов. После оформления договора можно сразу же начинать отправлять заказ.

«Теперь подписать договор с Укрпочтой можно менее чем за 3 минуты без документов и сразу начать с нами работать», — отметил Смелянский.

Для клиентов, заключивших договор о сотрудничестве, доступны:

личный кабинет для оформления отправлений онлайн,

кредитный лимит с возможностью оплатить услуги в конце месяца,

упаковка и скидки,

участие в программе лояльности, которую планируется запустить в ближайшее время.

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Клиентам, отправляющим более 50 посылок в месяц, предоставляют личного менеджера. Среди других возможностей — отправка более чем в 200 стран мира и доставка в более чем 26 тыс. населенных пунктов Украины.

Новый цифровой договор объединяет все почтовые услуги Укрпочты в одном документе: посылки, письма, подписку, абонементные ящики и другие услуги. Отдельные договоры для каждой услуги предпринимателям больше не требуются. Это упростит работу малого и среднего бизнеса — от локальных производителей и украинских брендов до онлайн-магазинов и продавцов, выходящих на международные маркетплейсы, отмечают в Укрпочте.

В то же время для договоров с наложенным платежом онлайн-оформление также доступно, но в этом случае понадобится больше документов. По словам Смелянского, это связано с требованиями НБУ.

Для клиентов, уже имеющих действующие договоры с Укрпочтой, ничего не меняется — переоформлять их не нужно.