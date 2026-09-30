«Киевстар» повышает стоимость тарифов

С 8 октября 2026 года «Киевстар» изменит стоимость некоторых тарифов для части абонентов. Оператор объясняет пересмотр цен ростом затрат на обслуживание и восстановление сети.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Почему меняется стоимость тарифов

В компании отмечают, что дорожают горючее, оборудование и другие ресурсы, необходимые для обеспечения качественной связи.

«Мы обновляем стоимость тарифов из-за того, что затраты на обслуживание и восстановление сети растут. Дорожают горючее, оборудование и другие ресурсы, необходимые, чтобы обеспечивать качественную связь для наших абонентов. В то же время в условиях полномасштабной войны чтобы обеспечить стабильную работу сети, нужны дополнительные ресурсы, а логистика становится сложнее», — говорится.

В компании подчеркнули, что продолжают инвестировать в энергоустойчивость сети и усиливать резервное питание, чтобы поддерживать стабильную связь при возможных перебоях с электроснабжением.

Кого будут касаться изменения

С 8 октября для части абонентов изменится стоимость тарифов. Таких абоненты заблаговременно уведомят о новых условиях и дополнительных возможностях с помощью SMS.

Вместе с обновленными условиями абоненты смогут воспользоваться дополнительными предложениями. Выгодные предложения для конкретного номера можно найти в приложении «Мой Киевстар».

«Если обновленные условия тарифа не будут отвечать вашим потребностям, вы можете выбрать другой тариф из актуальной линейки или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством», — подытожили в компании.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что с 26 августа 2026 года абоненты подписки и «Все разом» могут пользоваться мобильным интернетом в странах 4-й и 5-й зон роуминга только после того, как самостоятельно подтвердят разблокировку мобильного интернета.