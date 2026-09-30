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«Киевстар» повышает стоимость тарифов

Личные финансы
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С 8 октября для части абонентов изменится стоимость тарифов
С 8 октября для части абонентов изменится стоимость тарифов
С 8 октября 2026 года «Киевстар» изменит стоимость некоторых тарифов для части абонентов. Оператор объясняет пересмотр цен ростом затрат на обслуживание и восстановление сети.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Почему меняется стоимость тарифов

В компании отмечают, что дорожают горючее, оборудование и другие ресурсы, необходимые для обеспечения качественной связи.
«Мы обновляем стоимость тарифов из-за того, что затраты на обслуживание и восстановление сети растут. Дорожают горючее, оборудование и другие ресурсы, необходимые, чтобы обеспечивать качественную связь для наших абонентов. В то же время в условиях полномасштабной войны чтобы обеспечить стабильную работу сети, нужны дополнительные ресурсы, а логистика становится сложнее», — говорится.
В компании подчеркнули, что продолжают инвестировать в энергоустойчивость сети и усиливать резервное питание, чтобы поддерживать стабильную связь при возможных перебоях с электроснабжением.

Кого будут касаться изменения

С 8 октября для части абонентов изменится стоимость тарифов. Таких абоненты заблаговременно уведомят о новых условиях и дополнительных возможностях с помощью SMS.
Вместе с обновленными условиями абоненты смогут воспользоваться дополнительными предложениями. Выгодные предложения для конкретного номера можно найти в приложении «Мой Киевстар».
«Если обновленные условия тарифа не будут отвечать вашим потребностям, вы можете выбрать другой тариф из актуальной линейки или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством», — подытожили в компании.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 26 августа 2026 года абоненты подписки и «Все разом» могут пользоваться мобильным интернетом в странах 4-й и 5-й зон роуминга только после того, как самостоятельно подтвердят разблокировку мобильного интернета.
Также мы писали, что Кабинет Министров выделил 518,3 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на усиление резервных информационных систем государственных органов. Решение было принято на фоне российских атак на цифровую инфраструктуру. Средства будут направлены на создание территориально обособленных резервных сред и площадок, облачной инфраструктуры, закупку серверного оборудования, программного обеспечения, систем резервного копирования и восстановления.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Киевстар
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