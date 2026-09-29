Какие налоги нужно уплатить 30 сентября

Сентябрь подходит к концу, а вместе с ним истекают и важные налоговые дедлайны месяца. Просрочка уплаты или подача отчетности может привести к неприятным штрафным санкциям и пеням.

30 сентября 2026 года. Со ссылкой на Государственную налоговую службу рассказываем, какие налоги и платежи необходимо уплатить, а также о каких отчетных документах следует отчитаться до конца дня

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Основные налоги и платежи к оплате за август 2026 года

До конца сегодняшнего дня налогоплательщикам необходимо рассчитаться по августовским обязательствам по следующим основным направлениям:

Налог на добавленную стоимость (НДС): уплата по итогам работы в августе.

уплата по итогам работы в августе. Акцизный налог: уплата обязательств за август.

уплата обязательств за август. НДФЛ и военный сбор: за начисленные, но не выплаченные доходы за август; с начисленных процентов на текущие/депозитные банковские счета и вклады членов кредитных союзов.

за начисленные, но не выплаченные доходы за август; с начисленных процентов на текущие/депозитные банковские счета и вклады членов кредитных союзов. Плата за землю (за август): земельный налог и арендная плата за земли государственной/коммунальной собственности (для юридических лиц); арендная плата за госземли сельскохозяйственного назначения (согласно ст. 1201 Земельного кодекса Украины); земельные платежи для физических лиц — предпринимателей (ФЛП) — владельцев и землепользователь.

земельный налог и арендная плата за земли государственной/коммунальной собственности (для юридических лиц); арендная плата за госземли сельскохозяйственного назначения (согласно ст. 1201 Земельного кодекса Украины); земельные платежи для физических лиц — предпринимателей (ФЛП) — владельцев и землепользователь. Рентная плата за август: пользование недрами для добычи углеводородного сырья; использование радиочастотным ресурсом Украины; транспортировка нефти, нефтепродуктов и транзит аммиака по территории Украины.

Прочие налоги, авансовые взносы и отчетность

Кроме общего перечня, обратите внимание на законодательные основания для уплаты каждого платежа, а также годовую отчетность и уплату авансовых взносов, предельный срок для которых также приходится на 30 сентября.

Налог, сбор, платеж или отчетность Законодательные и нормативные акты (Налоговый кодекс Украины) Последний день подачи отчета о контролируемых операциях за 2025 год п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 раздела I Последний день подачи сообщения об участии в международной группе компаний за 2025 год п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 раздела I Последний день уплаты авансового взноса по налогу на прибыль предприятий по пунктам обмена иностранных валют за сентябрь 2026 года п. 137.11 ст. 137, п.п. 141.13.1 п. 141.13 ст. 141 раздела ІІІ Последний день уплаты налога на добавленную стоимость за август 2026 года п. 57.1 ст. 57 раздела ІІ, п. 203.2 ст. 203 раздела V Последний день уплаты акцизного налога за август 2026 года п. 57.1 ст. 57 раздела ІІ, п. 222.1.1 ст. 222 раздела VI Последний день уплаты за август 2026 года НДФЛ и военного сбора от налогообложения доходов в виде процентов (депозиты, счета, вклады в кредитных союзах) п. 170.4 ст. 170 и п. 16¹ подраздела 10 раздела XX Последний день уплаты за август 2026 года НДФЛ и военного сбора (если налогооблагаемый доход начисляется, но не выплачивается) п.п. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 и п. 16¹ подраздела 10 раздела XX Последний день оплаты за август 2026 года рентной платы (недра, радиочастоты, транспортировка нефти, транзит аммиака) п. 257.5 ст. 257 раздела IX Последний день уплаты платы за землю (земельный налог и/или арендная плата за земли государственной/коммунальной собственности) (кроме граждан) за август 2026 года п. 287.3 и п. 287.4 ст. 287 раздела XII Последний день уплаты арендной платы за земельные участки с/х назначения государственной собственности, переданные в аренду, за август 2026 года п. 287.3 и п. 287.4 ст. 287 раздела XII (согласно ст. 1201 Земельного кодекса Украины) Последний день уплаты платы за землю ФЛП (владельцами и землепользователями) за август 2026 года п. 287.3 ст. 287