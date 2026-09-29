Какие налоги нужно уплатить 30 сентября
Основные налоги и платежи к оплате за август 2026 года
- Налог на добавленную стоимость (НДС): уплата по итогам работы в августе.
- Акцизный налог: уплата обязательств за август.
- НДФЛ и военный сбор: за начисленные, но не выплаченные доходы за август; с начисленных процентов на текущие/депозитные банковские счета и вклады членов кредитных союзов.
- Плата за землю (за август): земельный налог и арендная плата за земли государственной/коммунальной собственности (для юридических лиц); арендная плата за госземли сельскохозяйственного назначения (согласно ст. 1201 Земельного кодекса Украины); земельные платежи для физических лиц — предпринимателей (ФЛП) — владельцев и землепользователь.
- Рентная плата за август: пользование недрами для добычи углеводородного сырья; использование радиочастотным ресурсом Украины; транспортировка нефти, нефтепродуктов и транзит аммиака по территории Украины.
Прочие налоги, авансовые взносы и отчетность
|Налог, сбор, платеж или отчетность
|Законодательные и нормативные акты (Налоговый кодекс Украины)
|Последний день подачи отчета о контролируемых операциях за 2025 год
|п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 раздела I
|Последний день подачи сообщения об участии в международной группе компаний за 2025 год
|п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 раздела I
|Последний день уплаты авансового взноса по налогу на прибыль предприятий по пунктам обмена иностранных валют за сентябрь 2026 года
|п. 137.11 ст. 137, п.п. 141.13.1 п. 141.13 ст. 141 раздела ІІІ
|Последний день уплаты налога на добавленную стоимость за август 2026 года
|п. 57.1 ст. 57 раздела ІІ, п. 203.2 ст. 203 раздела V
|Последний день уплаты акцизного налога за август 2026 года
|п. 57.1 ст. 57 раздела ІІ, п. 222.1.1 ст. 222 раздела VI
|Последний день уплаты за август 2026 года НДФЛ и военного сбора от налогообложения доходов в виде процентов (депозиты, счета, вклады в кредитных союзах)
|п. 170.4 ст. 170 и п. 16¹ подраздела 10 раздела XX
|Последний день уплаты за август 2026 года НДФЛ и военного сбора (если налогооблагаемый доход начисляется, но не выплачивается)
|п.п. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 и п. 16¹ подраздела 10 раздела XX
|Последний день оплаты за август 2026 года рентной платы (недра, радиочастоты, транспортировка нефти, транзит аммиака)
|п. 257.5 ст. 257 раздела IX
|Последний день уплаты платы за землю (земельный налог и/или арендная плата за земли государственной/коммунальной собственности) (кроме граждан) за август 2026 года
|п. 287.3 и п. 287.4 ст. 287 раздела XII
|Последний день уплаты арендной платы за земельные участки с/х назначения государственной собственности, переданные в аренду, за август 2026 года
|п. 287.3 и п. 287.4 ст. 287 раздела XII (согласно ст. 1201 Земельного кодекса Украины)
|Последний день уплаты платы за землю ФЛП (владельцами и землепользователями) за август 2026 года
|п. 287.3 ст. 287
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