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НКРЭКУ запустила дашборд с ценами и тарифами на электроэнергию

Личные финансы
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запустила интерактивный дашборд с данными о ценах и тарифах на электроэнергию с ІІІ квартала 2019 года по I квартал 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Какие данные содержит дашборд

Новый инструмент объединяет ключевую информацию о формировании и изменении цен и тарифов для разных категорий потребителей.
С помощью дашборда можно проследить, как менялись цены и тарифы во времени, сравнить показатели между регионами и отдельными поставщиками услуг, а также проанализировать составляющие конечной цены на электрическую энергию.
В частности, дашборд содержит такую информацию:
  • динамика цен и тарифов для бытовых потребителей;
  • динамика цен и тарифов для небытовых потребителей;
  • цены и тарифы в разрезе поставщиков услуг;
  • региональные отличия цен и тарифов;
  • изменения отдельных составляющих конечной цены и тарифов во времени.
Интерактивные визуализации позволяют просматривать данные по годам и кварталам, регионам, отдельным показателям и видам тарифов.
Для предоставления услуг предусмотрена возможность отдельно анализировать информацию по I и II классам напряжения, а также по другим соответствующим показателям.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обновила правила розничного рынка электрической энергии. Изменения усиливают защиту бытовых потребителей при отключении и возобновлении электроснабжения.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергияТарифы на электроэнергию
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