НКРЭКУ запустила дашборд с ценами и тарифами на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запустила интерактивный дашборд с данными о ценах и тарифах на электроэнергию с ІІІ квартала 2019 года по I квартал 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Какие данные содержит дашборд

Новый инструмент объединяет ключевую информацию о формировании и изменении цен и тарифов для разных категорий потребителей.

С помощью дашборда можно проследить, как менялись цены и тарифы во времени, сравнить показатели между регионами и отдельными поставщиками услуг, а также проанализировать составляющие конечной цены на электрическую энергию.

В частности, дашборд содержит такую информацию:

динамика цен и тарифов для бытовых потребителей;

динамика цен и тарифов для небытовых потребителей;

цены и тарифы в разрезе поставщиков услуг;

региональные отличия цен и тарифов;

изменения отдельных составляющих конечной цены и тарифов во времени.

Интерактивные визуализации позволяют просматривать данные по годам и кварталам, регионам, отдельным показателям и видам тарифов.

Для предоставления услуг предусмотрена возможность отдельно анализировать информацию по I и II классам напряжения, а также по другим соответствующим показателям.