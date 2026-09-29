НКРЭКУ запустила дашборд с ценами и тарифами на электроэнергию
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запустила интерактивный дашборд с данными о ценах и тарифах на электроэнергию с ІІІ квартала 2019 года по I квартал 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Какие данные содержит дашборд
Новый инструмент объединяет ключевую информацию о формировании и изменении цен и тарифов для разных категорий потребителей.
С помощью дашборда можно проследить, как менялись цены и тарифы во времени, сравнить показатели между регионами и отдельными поставщиками услуг, а также проанализировать составляющие конечной цены на электрическую энергию.
В частности, дашборд содержит такую информацию:
- динамика цен и тарифов для бытовых потребителей;
- динамика цен и тарифов для небытовых потребителей;
- цены и тарифы в разрезе поставщиков услуг;
- региональные отличия цен и тарифов;
- изменения отдельных составляющих конечной цены и тарифов во времени.
Интерактивные визуализации позволяют просматривать данные по годам и кварталам, регионам, отдельным показателям и видам тарифов.
Для предоставления услуг предусмотрена возможность отдельно анализировать информацию по I и II классам напряжения, а также по другим соответствующим показателям.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обновила правила розничного рынка электрической энергии. Изменения усиливают защиту бытовых потребителей при отключении и возобновлении электроснабжения.
Поделиться новостью
Также по теме
Каких работников чаще всего ищут в разных регионах
44% украинцев потратили на подготовку к учебному сезону больше, чем в прошлом году
Импортные лекарства в Украине могут подорожать — причины
Легкая подработка может оказаться ловушкой: как не стать «денежным мулом»
Кабмин сохранил льготные цены на газ до конца отопительного сезона
Где в ЕС дешевле всего арендовать жилье