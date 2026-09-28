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Где в ЕС дешевле всего арендовать жилье

Недвижимость
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Арендованная квартира в Европе
Арендованная квартира в Европе
Для тех, кто планирует переезд в ЕС, аренда жилья может стать одной из главных статей расходов. Но сравнивать страны только по цене квартиры недостаточно: важно учитывать, насколько сложно найти жилье и сколько стоит в общей сложности жизнь.
Сколько стоит аренда в 27 странах ЕС и где конкуренция за жилье самая большая, проанализировали в MoveMap EU. Эксперты создали рейтинг, где расположили страны от самых дешевых до самых дорогих по ориентировочной месячной аренде.
Отметим, что в исследовании говорится об ориентировочной стоимости аренды скромного жилья с одной спальней на уровне всей страны. Это не данные с конкретных объявлений, а приблизительные национальные показатели, поэтому в столицах и крупнейших городах цены могут быть значительно выше.

Сколько стоит аренда в странах ЕС

По оценке MoveMap, самая дешевая аренда среди стран ЕС — в Болгарии, где месячный платеж составляет около €450. Далее следует Румыния с ценником в €500, Хорватия и Греция — по €550, а Венгрия — €600 евро.
Самое же дорогое жилье — в Люксембурге, где ориентировочная аренда достигает €1 900 в месяц.
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Общий рейтинг по стоимости месячной аренды в странах ЕС:
  1. Болгария — €450
  2. Румыния — €500
  3. Хорватия — €550
  4. Греция — €550
  5. Венгрия — €600
  6. Латвия — €600
  7. Словакия — €600
  8. Литва — €700
  9. Польша — €700
  10. Словения — €700
  11. Чехия — €750
  12. Эстония — €750
  13. Италия — €850
  14. Кипр — €900
  15. Мальта — €900
  16. Бельгия — €950
  17. Португалия — €950
  18. Австрия — €1 000
  19. Финляндия — €1 000
  20. Франция — €1 000
  21. Испания — €1 000
  22. Германия — €1 100
  23. Швеция — €1 100
  24. Дания — €1 200
  25. Нидерланды — €1 500
  26. Ирландия — €1 700
  27. Люксембург — €1 900

Дешевая аренда не гарантирует легкого поиска

Авторы исследования также учли не только цену жилья, но и давление на рынке недвижимости — то есть насколько сложно найти жилье из-за соотношения спроса, предложения и конкуренции между арендаторами.
По этой шкале более низкий показатель означает, что найти жилье относительно проще. К примеру, Болгария имеет показатель давления 45, а Румыния — 48. В то же время в Португалии он достигает 80, в Нидерландах — 90, а в Ирландии — 92.
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Потому низкая стоимость аренды сама по себе не значит, что переезд в страну будет обычным. В популярных городах конкуренция за квартиры может быть высокой, даже если средняя аренда по стране остается относительно доступной.
Отдельно MoveMap EU оценивает относительную стоимость жизни. Самые низкие показатели среди приведенных стран имеют Болгария — 40, Румыния — 42 и Польша — 45. Самый высокий показатель в Люксембурге — 88, далее следуют Дания — 82, Нидерланды и Ирландия — по 80.
Наибольшее давление на рынок жилья наблюдается именно в больших и популярных городах. Поэтому поиск квартиры за пределами центра или выбор другого города может существенно снизить конкуренцию, не увеличивая прочие расходы.
Ранее мы сообщали, что купить квартиру в ЕС для отдыха или инвестиций в некоторых городах в будущем может стать сложнее. Еврокомиссия предложила разрешить городам с острым жилищным кризисом вводить дополнительные ограничения для второго жилья, краткосрочной аренды и пустых квартир.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Аренда жильяКвартираЕСНедвижимость за границей
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