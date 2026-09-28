Где в ЕС дешевле всего арендовать жилье

Для тех, кто планирует переезд в ЕС, аренда жилья может стать одной из главных статей расходов. Но сравнивать страны только по цене квартиры недостаточно: важно учитывать, насколько сложно найти жилье и сколько стоит в общей сложности жизнь.

Сколько стоит аренда в 27 странах ЕС и где конкуренция за жилье самая большая, проанализировали в MoveMap EU . Эксперты создали рейтинг, где расположили страны от самых дешевых до самых дорогих по ориентировочной месячной аренде.

Отметим, что в исследовании говорится об ориентировочной стоимости аренды скромного жилья с одной спальней на уровне всей страны. Это не данные с конкретных объявлений, а приблизительные национальные показатели, поэтому в столицах и крупнейших городах цены могут быть значительно выше.

Сколько стоит аренда в странах ЕС

По оценке MoveMap, самая дешевая аренда среди стран ЕС — в Болгарии, где месячный платеж составляет около €450. Далее следует Румыния с ценником в €500, Хорватия и Греция — по €550, а Венгрия — €600 евро.

Самое же дорогое жилье — в Люксембурге, где ориентировочная аренда достигает €1 900 в месяц.

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Общий рейтинг по стоимости месячной аренды в странах ЕС:

Болгария — €450 Румыния — €500 Хорватия — €550 Греция — €550 Венгрия — €600 Латвия — €600 Словакия — €600 Литва — €700 Польша — €700 Словения — €700 Чехия — €750 Эстония — €750 Италия — €850 Кипр — €900 Мальта — €900 Бельгия — €950 Португалия — €950 Австрия — €1 000 Финляндия — €1 000 Франция — €1 000 Испания — €1 000 Германия — €1 100 Швеция — €1 100 Дания — €1 200 Нидерланды — €1 500 Ирландия — €1 700 Люксембург — €1 900

Дешевая аренда не гарантирует легкого поиска

Авторы исследования также учли не только цену жилья, но и давление на рынке недвижимости — то есть насколько сложно найти жилье из-за соотношения спроса, предложения и конкуренции между арендаторами.

По этой шкале более низкий показатель означает, что найти жилье относительно проще. К примеру, Болгария имеет показатель давления 45, а Румыния — 48. В то же время в Португалии он достигает 80, в Нидерландах — 90, а в Ирландии — 92.

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Потому низкая стоимость аренды сама по себе не значит, что переезд в страну будет обычным. В популярных городах конкуренция за квартиры может быть высокой, даже если средняя аренда по стране остается относительно доступной.

Отдельно MoveMap EU оценивает относительную стоимость жизни. Самые низкие показатели среди приведенных стран имеют Болгария — 40, Румыния — 42 и Польша — 45. Самый высокий показатель в Люксембурге — 88, далее следуют Дания — 82, Нидерланды и Ирландия — по 80.

Наибольшее давление на рынок жилья наблюдается именно в больших и популярных городах. Поэтому поиск квартиры за пределами центра или выбор другого города может существенно снизить конкуренцию, не увеличивая прочие расходы.