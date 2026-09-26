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«єОселя»: в каких городах требуется больше всего денег на первый взнос

Недвижимость
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Больше всего средств на первый взнос по "єОселі" нужно покупателям во Львове, Ужгороде и Виннице
Больше всего средств на первый взнос по "єОселі" нужно покупателям во Львове, Ужгороде и Виннице, Фото: magnific
Чтобы приобрести дешевую однокомнатную квартиру, украинцам нужно накопить от 165 тыс. до 636 тыс. грн на первый взнос. Больше всего средств на старте нужно покупателям во Львове, Ужгороде и Виннице, тогда как меньше всего — в Запорожье, Николаеве и Сумах.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Где первый взнос самый большой

Львов лидирует по размеру первого взноса по «єОселя»: для покупки самой дешевой однокомнатной квартиры покупателям нужно накопить около 637 тыс. грн.
В Ужгороде за первый взнос придется внести 633 тыс. грн, а в Виннице — 602 тыс. грн.
В число городо с наибольшими стартовыми затратами также вошли Ровно и Тернополь, где первый взнос составляет 520 тыс. грн и 467 тыс. грн соответственно.
Для сравнения, медианная стоимость самой дешевой квартиры, которая отвечает условиям «єОселя», во Львове и Ужгороде составляет около 3,2 млн грн, а в Виннице — 3 млн грн.
Медианный первый взнос по єОселя на самую дешевую квартиру на первичке
Медианный первый взнос по єОселя на самую дешевую квартиру на первичке, Инфографика: ЛУН
В столице первый взнос за самую дешевую однокомнатную квартиру составляет около 389 тыс. грн. Медианная цена такого жилья — 1,9 млн грн.
По расчетам ЛУН и Work.ua, ежемесячный платеж по программе составляет около 12,1 тыс. грн. Это около 32% от средней зарплаты в Киеве.

В каких городах самый маленький взнос

В прифронтовых городах покупателям нужно накопить менее всего средств, ведь там квартиры стоят дешевле.
В частности, первый взнос составляет:
  • Запорожье — 165 тыс. грн;
  • Николаев — 182 тыс. грн;
  • Суммы — 216 тыс. грн;
  • Харьков — 230 тыс. грн;
  • Чернигов — 287 тыс. грн.
В Запорожье медианная стоимость самой дешевой квартиры составляет 825 тыс. грн, а ежемесячный платеж по «єОселя» — около 5,1 тыс. грн.

Сколько времени нужно копить на первый взнос

ЛУН также оценил, сколько времени понадобится для накопления первого взноса, если ежемесячно откладывать всю среднюю зарплату. В зависимости от города этот период составляет от 7 месяцев до 1 года до 10 месяцев.
Дольше всего копить придется в Виннице — 1 год 10 месяцев. Во Львове на это уйдет 1 год 8 месяцев, в Ровно — 1 год 7 месяцев.
Сколько стоит квартира в «єОселе» в годах работы
Сколько стоит квартира в «єОселе» в годах работы, Инфографика: ЛУН
В Киеве необходимую сумму можно накопить за 11 месяцев, в Харькове — за 9 месяцев, а в Запорожье — за 7 месяцев.
Ранее Finance.ua писал, что в проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено 84,9 млрд грн на жилищную политику. Это на 38,3 млрд грн больше, чем было заложено в бюджете на 2026 год. Более половины этой суммы планируют направить на финансирование программы льготной ипотеки есть обитель.
Также мы делились подсчетами по аренде и єОсели — в каких городах как выгоднее платить за жилье. Оказалось, что в большинстве крупных городов Украины средняя аренда однокомнатной квартиры стоит дороже, чем ежемесячный платеж по программе есть поселок. Самая большая разница зафиксирована в Киеве, тогда как во Львове, наоборот, аренда обходится дешевле платежа по программе.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЄОселя
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