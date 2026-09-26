«єОселя»: в каких городах требуется больше всего денег на первый взнос

Чтобы приобрести дешевую однокомнатную квартиру, украинцам нужно накопить от 165 тыс. до 636 тыс. грн на первый взнос. Больше всего средств на старте нужно покупателям во Львове, Ужгороде и Виннице, тогда как меньше всего — в Запорожье, Николаеве и Сумах.
В число городо с наибольшими стартовыми затратами также вошли Ровно и Тернополь, где первый взнос составляет 520 тыс. грн и 467 тыс. грн соответственно.
Для сравнения, медианная стоимость самой дешевой квартиры, которая отвечает условиям «єОселя», во Львове и Ужгороде составляет около 3,2 млн грн, а в Виннице — 3 млн грн.
В столице первый взнос за самую дешевую однокомнатную квартиру составляет около 389 тыс. грн. Медианная цена такого жилья — 1,9 млн грн.
По расчетам ЛУН и Work.ua, ежемесячный платеж по программе составляет около 12,1 тыс. грн. Это около 32% от средней зарплаты в Киеве.
В каких городах самый маленький взнос
В прифронтовых городах покупателям нужно накопить менее всего средств, ведь там квартиры стоят дешевле.
В частности, первый взнос составляет:
Запорожье — 165 тыс. грн;
Николаев — 182 тыс. грн;
Суммы — 216 тыс. грн;
Харьков — 230 тыс. грн;
Чернигов — 287 тыс. грн.
В Запорожье медианная стоимость самой дешевой квартиры составляет 825 тыс. грн, а ежемесячный платеж по «єОселя» — около 5,1 тыс. грн.
Сколько времени нужно копить на первый взнос
ЛУН также оценил, сколько времени понадобится для накопления первого взноса, если ежемесячно откладывать всю среднюю зарплату. В зависимости от города этот период составляет от 7 месяцев до 1 года до 10 месяцев.
Дольше всего копить придется в Виннице — 1 год 10 месяцев. Во Львове на это уйдет 1 год 8 месяцев, в Ровно — 1 год 7 месяцев.
В Киеве необходимую сумму можно накопить за 11 месяцев, в Харькове — за 9 месяцев, а в Запорожье — за 7 месяцев.
Ранее Finance.ua писал, что в проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено 84,9 млрд грн на жилищную политику. Это на 38,3 млрд грн больше, чем было заложено в бюджете на 2026 год. Более половины этой суммы планируют направить на финансирование программы льготной ипотеки есть обитель.
Также мы делились подсчетами по аренде и єОсели — в каких городах как выгоднее платить за жилье. Оказалось, что в большинстве крупных городов Украины средняя аренда однокомнатной квартиры стоит дороже, чем ежемесячный платеж по программе есть поселок. Самая большая разница зафиксирована в Киеве, тогда как во Львове, наоборот, аренда обходится дешевле платежа по программе.