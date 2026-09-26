«єОселя»: в каких городах требуется больше всего денег на первый взнос

Больше всего средств на первый взнос по "єОселі" нужно покупателям во Львове, Ужгороде и Виннице, Фото: magnific

Чтобы приобрести дешевую однокомнатную квартиру, украинцам нужно накопить от 165 тыс. до 636 тыс. грн на первый взнос. Больше всего средств на старте нужно покупателям во Львове, Ужгороде и Виннице, тогда как меньше всего — в Запорожье, Николаеве и Сумах.

Где первый взнос самый большой

Львов лидирует по размеру первого взноса по «єОселя»: для покупки самой дешевой однокомнатной квартиры покупателям нужно накопить около 637 тыс. грн.

В Ужгороде за первый взнос придется внести 633 тыс. грн, а в Виннице — 602 тыс. грн.

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В число городо с наибольшими стартовыми затратами также вошли Ровно и Тернополь, где первый взнос составляет 520 тыс. грн и 467 тыс. грн соответственно.

Для сравнения, медианная стоимость самой дешевой квартиры, которая отвечает условиям «єОселя», во Львове и Ужгороде составляет около 3,2 млн грн, а в Виннице — 3 млн грн.

Медианный первый взнос по єОселя на самую дешевую квартиру на первичке, Инфографика: ЛУН

В столице первый взнос за самую дешевую однокомнатную квартиру составляет около 389 тыс. грн. Медианная цена такого жилья — 1,9 млн грн.

По расчетам ЛУН и Work.ua, ежемесячный платеж по программе составляет около 12,1 тыс. грн. Это около 32% от средней зарплаты в Киеве.

В каких городах самый маленький взнос

В прифронтовых городах покупателям нужно накопить менее всего средств, ведь там квартиры стоят дешевле.

В частности, первый взнос составляет:

Запорожье — 165 тыс. грн;

Николаев — 182 тыс. грн;

Суммы — 216 тыс. грн;

Харьков — 230 тыс. грн;

Чернигов — 287 тыс. грн.

В Запорожье медианная стоимость самой дешевой квартиры составляет 825 тыс. грн, а ежемесячный платеж по «єОселя» — около 5,1 тыс. грн.

Сколько времени нужно копить на первый взнос

ЛУН также оценил, сколько времени понадобится для накопления первого взноса, если ежемесячно откладывать всю среднюю зарплату. В зависимости от города этот период составляет от 7 месяцев до 1 года до 10 месяцев.

Дольше всего копить придется в Виннице — 1 год 10 месяцев. Во Львове на это уйдет 1 год 8 месяцев, в Ровно — 1 год 7 месяцев.

Сколько стоит квартира в «єОселе» в годах работы, Инфографика: ЛУН

В Киеве необходимую сумму можно накопить за 11 месяцев, в Харькове — за 9 месяцев, а в Запорожье — за 7 месяцев.

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