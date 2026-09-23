Инвестиции с небольшим стартовым капиталом: как зарабатывать на недвижимости без значительной суммы Сегодня 09:50 — Недвижимость Инвестиции с небольшим стартовым капиталом: как зарабатывать на недвижимости без значительной суммы

Недвижимость десятилетиями считалась «народным» способом сохранить и приумножить деньги, а совет звучал просто: купи квартиру и сдавай в аренду. Проблема в том, что этот совет рассчитан на капитал, которого у большинства нет.

Покупка жилья в Киеве сегодня начинается от 40−70 тыс. долларов, а реальная доходность от сдачи в аренду опустилась до 4−6% годовых в валюте — с окупаемостью объекта на горизонте 12−15 лет. Другими словами, классическая модель превратилась из «беспроигрышной» в длинную, в капиталоемкую и низколиквидную.

Хорошая новость: чтобы иметь долю в доходной недвижимости, больше не обязательно владеть целым объектом. За последние годы в Украине сформировался ряд форматов, которые дают доступ к рынку недвижимости с бюджетом от нескольких тысяч — а иногда и нескольких десятков — гривен. Разберем, какие именно, чем они отличаются от покупки целой квартиры и как из небольшой суммы постепенно построить капитал.

Что сделать еще до первой инвестиции

Прежде чем выбирать инструмент, следует закрыть несколько организационных вопросов, одинаковых для любого формата.

Источник средств и финансовый мониторинг. Операции от 400 тыс. грн подпадают под обязательный финансовый мониторинг, так что инвестор должен быть готов подтвердить происхождение средств. Для небольших сумм это неактуально, но о пороге стоит помнить на перспективу.

Налоги. Доход от сдачи недвижимости физическим лицом облагается налогом по ставке 18% НДФЛ плюс военный сбор (его ставку в конце 2024 года повысили до 5%).

Зато доход в виде дивидендов от институтов совместного инвестирования облагается налогом по льготной ставке 9% НДФЛ плюс военный сбор — это заметная разница, которая часто делает коллективные форматы налогово эффективнее прямой аренды.

Резерв ликвидности. Недвижимость в любой форме — актив длинный и не обычно продающийся мгновенно. Перед инвестированием разумно держать подушку на 3−6 месяцев расходов отдельно, чтобы не пришлось выходить из актива в неудачный момент.

Форматы с низким порогом входа

REIT-фонды и подобные структуры

Самый доступный на сегодняшний день способ. Юридически это, как правило, институт совместного инвестирования (закрытый корпоративный фонд) под управлением лицензированной компании по управлению активами, который покупает доходную коммерческую недвижимость — торговые центры, супермаркеты, рестораны быстрого питания, ритейл-парки — и распределяет арендный доход между владельцами паев.

Так, инвестор покупает сертификаты фонда и участвует в финансовом результате его работы, не покупая отдельную квартиру или помещение.

Показательный пример рынка — фонд S1 REIT . Здесь порог входа зависит от конкретного продукта: фонд S1 Plaza Позняки позволяет начать инвестировать от 1 тыс. грн (1 044,20 грн), а для нового портфельного фонда S1 ДНК минимальная первая инвестиция составляет 123 220 грн, последующие — от 1 тыс. грн.

Если говорить о том, сколько реально можно заработать на инвестициях в недвижимость с небольшой суммой и от чего будет больше зависеть доходность, то здесь, как отмечают в S1 REIT, сумма заработка зависит от фонда, размера инвестиции, фактического арендного дохода, расходов, изменения стоимости актива и срока инвестирования.

«Например, минимальная инвестиция в фонд S1 Plaza Позняки составляет 1044,20 грн, а запланированная доходность — 10,4% годовых в долларах США. Для инвестора с ограниченным бюджетом это возможность начать с доступной суммы и постепенно увеличивать инвестицию», — отмечают в компании.

Паевые и коллективные фонды новостроек

Отдельная категория — фонды операций с недвижимостью (ФОН) и фонды финансирования строительства (ФФС), а также закрытые фонды, ориентированные на первичный рынок.

Здесь инвестор финансирует строительство в составе коллектива и зарабатывает на разнице между ценой на этапе котлована и ценой готового объекта.

Порог входа выше, чем у RIET-фондов, регулярного дохода обычно нет (заработок формируется как прирост на выходе), а риск повышен и сильно зависит от надежности застройщика.

Апартаменты и отдельные юниты

Промежуточный вариант между долей и целой квартирой — покупка отдельного юнита: смарт-квартиры небольшой площади, номера в апарт-отелях или кондо-гостиницах под управлением оператора.

Порог ниже, чем у полноценной квартиры (часто от 15−30 тыс. долларов), а операционное управление берет на себя оператор.

Впрочем, к заявленным операторами цифрам доходности следует относиться с вниманием: реальный чистый результат обычно ниже рекламного после учета простоев, комиссий и амортизации.

Постепенное накопление капитала под собственный объект

Наконец, самый консервативный путь — не входить в недвижимость сразу, а накапливать капитал в ликвидных инструментах, постепенно двигаясь к покупке собственного объекта.

Осенью 2026 года средние ставки по гривневым депозитам находятся в диапазоне 13,5−16% годовых (акционные предложения — до 17,5%) при учетной ставке НБУ 16%; альтернатива — облигации внутреннего государственного займа. Важно понимать: депозит или ОВГЗ — это не инвестиционная стратегия, а инструмент накопления и «парковки» средств. Они сохраняют капитал и дают предполагаемый процент, но не создают долгосрочный рост стоимости актива.

Сравнение инструментов

Формат Минимальный вход Потенциальная доходность Ликвидность Срок Риск Регулярный доход Участие в управлении REIT-фонды От 1 тыс. грн – несколько тыс. грн ~8–10 % в валюте Средняя (выкуп паю по регламенту) от 1 года умеренный да, ежемесячно нет (пассивно) Фонд новостроев (ФОН/ФФС, КИФ) От нескольких десятков тыс. грн Прирост на выходе Низкая-средняя 1–3 года повышенный обычно - нет низкая Часть в доходной недвижимости От ~2–5 тыс. долларов ~5–9 % Низкая 3–5+ лет повышенный (партнерский) да средняя-высокая Апартамент / отдельный юнит От ~15–30 тыс. долларов ~7–10 % (заявленная) Низкая 3–7 лет повышенный да низкая-средняя Накопление (депозит/ОВГЗ) От ~1 тыс. грн 13,5–16 % грн Високая Гибкий низкий да (проценты) полная Целая квартира в аренду (для контраста) От ~40–70 тыс. долларов 4–6 % в валюте Очень низкая Окупаемость 12–15 лет умеренный да полня

Логика таблицы проста: чем ниже порог входа и выше пассивность, тем меньше участие инвестора в управлении — и наоборот.

REIT-фонды дают доступ к недвижимости с минимальной суммой и нулевыми заботами. Доля или собственный объект дают контроль и более высокую отдачу, но требуют капитала, времени и толерантности к риску. Но инвестору важно смотреть не только на сам процент, но и на то, из чего он формируется.

Модельные примеры: как формируется доход и сколько реально можно заработать

Возьмем условный стартовый капитал Н = 100 тыс. грн и посмотрим, как он работает в разных сценариях.

Сценарий 1: REIT-фонд с выводом дохода. При доходности около 10% годовых в валютном эквиваленте капитал приносит около 10 тыс. грн в год, или в среднем около 830 грн в месяц до налогообложения.

После льготного налога на дивиденды (9% НДФЛ + военный сбор) «на руки» остается ориентировочно 8500−8700 грн в год. Доход небольшой, но полностью пассивен и регулярный.

Сценарий 2: тот же REIT-фонд, но с реинвестированием. Если не выводить доход, а ежемесячно докупать паи, включается сложный процент. При той же условной доходности 10% капитал растет следующим образом:

Горизонт Капитал (реинвестирование ~10 %) Прирост 1 год ~110 тыс. грн +10 тыс. 3 года ~133 100 грн +33 100 5 лет ~161 тыс. грн +61 тыс. 10 лет ~259 400 грн +159 400 15 лет ~417 700 грн +317 700

Разница между выводом и реинвестированием наглядна: за 10 лет простая выплата дала бы суммарно около 100 тыс. грн дохода, тогда как реинвестирование добавляет в капитал более 159 тыс. грн — и дальше разрыв только растет, потому что проценты начинают начисляться на проценты.

Сценарий 3: комбинированная стратегия скопления. Если цель — собственный объект, разумно соединить два потока: держать ядро ​​капитала в ликвидном инструменте (депозит/ОВГЗ) и параллельно наращивать позицию в REIT-фонде, направляя его доход обратно в инвестицию. Так капитал растет быстрее, чем на одном только депозите, а часть средств остается ликвидной на случай появления интересного объекта.

В S1 REIT приводят пример: если вы начинающий инвестор с ограниченным бюджетом и рассматриваете вариант с накоплением средств на покупку объекта или поиском способов зайти в недвижимость уже сейчас, то эти подходы можно совмещать, но сначала нужно определить цель и срок: человек накапливает на собственное жилье до определенной даты или формирует инвестиционный капитал на годы?

«Если человек хочет в будущем купить квартиру, но пока нет нужной полной суммы, часть средств он может инвестировать в фонд доходной недвижимости. Так она станет инвестировать уже сейчас от 1 тыс. грн, сможет постепенно увеличивать вложения и получать дивиденды. В то же время, важно не вкладывать последние деньги: должны быть средства на базовые нужды и „финансовая подушка“. Когда появится возможность купить квартиру, выбор будет зависеть от цели. Если это жилье для себя, покупка решает личную потребность», отмечают в S1 REIT.

В компании добавили, что при небольшом бюджете следует, прежде всего, сравнивать инструменты коллективного инвестирования в недвижимость (REIT) или отдельные небольшие объекты — например, паркоместа или амбары. Первый вариант позволяет купить сертификаты фонда вместо целого помещения. Второй дает прямое владение конкретным имуществом, но требует самостоятельно оценить спрос, организовать аренду и содержать объект.

«Это разные уровни бюджета: возможность приобрести сертификаты примерно за тысячу гривен не означает, что за такую ​​же сумму можно купить паркоместо или амбар», — утверждают в S1 REIT.

Что касается того, сколько реально можно заработать, то здесь мы взяли в пример фонды S1 Plaza Позняки и S1 ДНК.

Как отмечают в S1 REIT, по результатам августа по фонду S1 Plaza Позняки начислено 1,01 грн дивидендов на один сертификат. По факту для владельца десяти сертификатов это 10,10 грн начисленных дивидендов до налогообложения за соответствующий месяц. В фонде отметили, что их фактическая доходность с начала продаж (по IRR) составила 19,0% - в гривне, что является довольно неплохим результатом.

Что касается S1 ДНК, то его целевая доходность составит 9% годовых в долларах США и формируется из двух составляющих: квартиры в действующем доходном доме S1 ВДНХ генерируют арендный доход и создают основу для регулярных дивидендов, а активы в S1 Obolon на финальной стадии девелопмента работают на рост стоимости инвестиции.

Итак, сколько заработает инвестор, вложив минимальную сумму? Совокупный доход за год составит около 11 тыс. грн, что в среднемесячном эквиваленте около 1 тыс. грн.

«Небольшое вложение следует воспринимать, прежде всего, как начало формирования капитала. Для увеличения дохода важны регулярные пополнения и, если это отвечает вашим целям как инвестора, — реинвестирование выплат», — отметили в S1 REIT.

Типичные ошибки

Самая распространенная ошибка — концентрация капитала в одном объекте: если все средства вложены в одну квартиру, любой простой, конфликт с арендатором или локальное снижение цен оказывает непосредственное влияние на весь инвестиционный портфель. Коллективные форматы инвестирования отчасти снижают этот риск благодаря диверсификации активов внутри фонда.

В S1 REIT отмечают, что диверсифицировать инвестиции целесообразно даже при ограниченном бюджете, особенно, если речь идет обо всем доступном инвестиционном капитале человека.

«Средства можно распределять между разными инструментами — например, часть инвестировать в жилую недвижимость, а часть — в коммерческую, или совмещать фонды недвижимости с ОВГЗ. Если один объект будет приносить меньше дохода, чем ожидалось, результат всего портфеля не зависит только от него. Такое распределение помогает не „ложить весь капитал в одну корзину“».

Вторая — восприятие депозита или ОВГЗ как стратегии, а не как инструмента накопления и сохранения. Они не создают долгосрочный рост и на длинном горизонте проигрывают инфляции активов.

Третья — игнорирование налогов и реальных расходов: заявленная доходность аренды или апартаментов почти всегда выше фактической чистой, если учесть простои, комиссии, ремонты и налоги.

Четвертая — эмоциональные решения и отсутствие горизонта: недвижимость в любой форме — актив длинный, и вход в нее с коротким горизонтом или с намерением «быстро перепродать» чаще всего разочаровывает.

Пятая — минимальная цена входа не обязательно означает лучшую инвестицию. Как отметили в S1 REIT, важно проверить, во что именно вкладываются средства, откуда формируется доход, какие расходы и как можно выйти из инвестиции. Отдельный вопрос — когда начнутся выплаты: актив уже работает или нуждается в строительстве, ремонте и поиске арендаторов?