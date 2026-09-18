Квартира, зарплата, подарки: какое имущество считается совместным в браке Сегодня 19:03 — Недвижимость Имущество супругов

По общему правилу, приобретенное супругами в период брака имущество является их совместной собственностью — даже если зарабатывал только один из них. В то же время, закон предусматривает немало исключений.

В Минюсте отмечают , что согласно Семейному кодексу Украины, супруги имеют равные права на владение, пользование и распоряжение совместным имуществом. При этом отсутствие собственного дохода у одного из супругов из-за обучения, ведения домашнего хозяйства, ухода за детьми или болезни не лишает его права на общее имущество.

Что считается совместным имуществом

К общей совместной собственности супругов относится имущество, приобретенное ими во время брака, за исключением вещей индивидуального пользования.

В частности, совместными могут быть:

заработная плата, пенсия, стипендия и другие доходы, полученные одним из супругов;

вещи, приобретенные для профессиональных занятий одного из супругов — например, музыкальные инструменты, медицинское оборудование или оргтехника;

имущество, приобретенное в результате совместного труда и за общие средства членов семьи, если иное не определено письменным договором.

Если имущество, принадлежавшее одному из супругов, во время брака существенно выросло в цене благодаря общим денежным или трудовым затратам, суд в случае спора может признать его совметной собственностью.

Также к совместному имуществу может быть отнесен доход от имущества одного из супругов, если второй из них своим трудом или денежными средствами участвовал в его содержании, управлении или уходе за ним.

Совместной собственностью при определенных условиях может быть и имущество людей, которые проживают одной семьей без официального брака, если они не состоят в другом браке и не заключили письменный договор о другом.

Какое имущество остается личным

Есть имущество, которое закон считает личной частной собственностью одного из супругов. В частности, это:

имущество, приобретенное к браку;

имущество, полученное во время брака в подарок или по наследству;

имущество, приобретенное за личные средства одного из супругов;

жилье, полученное в результате приватизации;

земельный участок, полученный в результате приватизации в случаях, предусмотренных законом;

вещи индивидуального пользования, в частности, драгоценности, даже если их приобрели за общие средства;

премии и награды, полученные за личные заслуги;

средства, полученные в качестве компенсации за утрату или повреждение личного имущества или за моральный ущерб;

страховые выплаты и выкупные суммы по договорам страхования жизни и здоровья.

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В то же время суд может признать за вторым супругом право на часть премии или награды, если будет установлено, что он способствовал ее получению, например вел домашнее хозяйство или воспитывал детей.

Когда личное имущество могут признать общим

Есть ситуации, когда имущество одного из супругов может получить статус совместного. Например, если во время брака его стоимость существенно возросла из-за совместного труда или средств супругов.

Также если при покупке имущества использовали и общие финансы, и личные деньги одного из супругов, его часть в этом имуществе определяется в соответствии с размером личного взноса.

Отдельно суд может признать личной собственностью имущество, приобретенное одним из супругов в период фактического прекращения брачных отношений и отдельного проживания.