Квартира, зарплата, подарки: какое имущество считается совместным в браке

По общему правилу, приобретенное супругами в период брака имущество является их совместной собственностью — даже если зарабатывал только один из них. В то же время, закон предусматривает немало исключений.
В Минюсте отмечают, что согласно Семейному кодексу Украины, супруги имеют равные права на владение, пользование и распоряжение совместным имуществом. При этом отсутствие собственного дохода у одного из супругов из-за обучения, ведения домашнего хозяйства, ухода за детьми или болезни не лишает его права на общее имущество.
Что считается совместным имуществом
К общей совместной собственности супругов относится имущество, приобретенное ими во время брака, за исключением вещей индивидуального пользования.
В частности, совместными могут быть:
заработная плата, пенсия, стипендия и другие доходы, полученные одним из супругов;
вещи, приобретенные для профессиональных занятий одного из супругов — например, музыкальные инструменты, медицинское оборудование или оргтехника;
имущество, приобретенное в результате совместного труда и за общие средства членов семьи, если иное не определено письменным договором.
Если имущество, принадлежавшее одному из супругов, во время брака существенно выросло в цене благодаря общим денежным или трудовым затратам, суд в случае спора может признать его совметной собственностью.
Также к совместному имуществу может быть отнесен доход от имущества одного из супругов, если второй из них своим трудом или денежными средствами участвовал в его содержании, управлении или уходе за ним.
Совместной собственностью при определенных условиях может быть и имущество людей, которые проживают одной семьей без официального брака, если они не состоят в другом браке и не заключили письменный договор о другом.
Какое имущество остается личным
Есть имущество, которое закон считает личной частной собственностью одного из супругов. В частности, это:
имущество, приобретенное к браку;
имущество, полученное во время брака в подарок или по наследству;
имущество, приобретенное за личные средства одного из супругов;
жилье, полученное в результате приватизации;
земельный участок, полученный в результате приватизации в случаях, предусмотренных законом;
вещи индивидуального пользования, в частности, драгоценности, даже если их приобрели за общие средства;
премии и награды, полученные за личные заслуги;
средства, полученные в качестве компенсации за утрату или повреждение личного имущества или за моральный ущерб;
страховые выплаты и выкупные суммы по договорам страхования жизни и здоровья.