Совместное завещание супругов: как это работает — Finance.ua

Совместное завещание супругов: как это работает Сегодня 19:04 — Личные финансы

Совместное завещание супругов: как это работает, Фото: freepik

Супруги имеют право составить совместное завещание по отношению к имуществу, принадлежащему им на праве общей совместной собственности.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Кому разрешено составлять совместное завещание

В ведомстве отмечают, составить такое завещание могут только супруги, брак которых зарегистрирован в органе государственной регистрации актов гражданского состояния.

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При этом проживание одной семьей без брака не является основанием для возникновения прав и обязанностей супругов и, соответственно, делает невозможным составление совместного завещания.

К какому имуществу относится совместное завещание

В сообщении указано, что совместное завещание может касаться только имущества, принадлежащего супругам на праве общей собственности, даже если оно зарегистрировано на одного из них.

Общая совместная собственность — имущество, приобретенное супругами за время брака, если иное не установлено договором или законом (например, дом, приобретенный в браке, является общим имуществом).

Исключение — имущество, являющееся личной частной собственностью жены и мужа.

Как это работает

После смерти одного из супругов, в случае составления совместного завещания, доля в праве общей совместной собственности одного из супругов переходит ко второму из супругов, пережившему его.

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В случае смерти последнего — наследство переходит к назначенному ими совместно наследнику.

Например, в случае составления супругами совместного завещания, в котором они завещали все свое имущество, являющееся их общей совместной собственностью, своим детям в равных долях, в случае смерти одного из супругов его доля автоматически переходит другому, и тот из супругов, который пережил другого, становится единственным собственником имущества. Дети могут получить наследство только после его смерти.

Особенности наследования и утраты силы совместного завещания супругов

При жизни жены и мужа каждый из них имеет право отказаться от совместного завещания.

Такой отказ подлежит нотариальному заверению.

В таком случае после смерти одного из супругов второй из супругов уже не будет иметь права отменить сделанное супругами завещание.

В целях обеспечения выполнения совместного завещания супругов в случае смерти одного из супругов нотариус налагает запрет на отчуждение имущества, указанного в завещании супругов.

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