АТБ потеряла товары из-за ударов по складам: грозит ли сети дефицит продуктов

Часть товара потеряна из-за атаки на склады, но сейчас о дефиците продуктов речь не идет

Украинская сеть супермаркетов АТБ-маркет понесла миллиардные убытки в результате двух последних российских ударов по складским комплексам. В настоящее время компания подсчитывает потери.

Об этом пресс-служба АТБ-маркет сообщила в комментарии NV Бизнес.

Складские комплексы АТБ-маркет были поражены российскими БПЛА. Сотрудники не пострадали. Потери компании значительны — убытки миллиардные, но их еще подсчитывают.

Часть товара утрачена из-за атаки на склады, но сейчас о дефиците продуктов речь не идет, отмечают в пресс-службе компании. В то же время, есть задержки с доставкой товаров, связанные с усложненной логистикой.

российские атаки на АТБ

3 июня 2026 года из-за удара российского дрона был полностью выведен из строя один из крупнейших и современных распределительных центров корпорации АТБ в Днепре. Предварительная сумма причиненного ущерба компанией оценивалась в сотни миллионов гривен.

26 июля 2026 года российские агрессоры ударили по супермаркету АТБ в Чернигове реактивным дроном.

28 сентября 2026 года склады АТБ-маркет снова подверглись российскому удару.

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5 октября 2026 года хакеры атаковали сайт сети магазинов АТБ и потребовали $400 тысяч выкупа, угрожая обнародовать данные клиентов.

8 октября 2026 года в результате российской вражеской атаки снова пострадали склады АТБ-маркет в Киевской области возле Житомирской трассы. Удар пришелся по складам компании Logistic Union, являющейся частью корпорации АТБ.

АТБ-маркет — крупнейший украинский ритейлер по обороту и количеству магазинов. Оборот компании в 2025 году вырос на 18,4% до 247,3 млрд. грн. по сравнению с предыдущим годом. Прибыль компании выросла на 10,5% до 3,4 млрд грн. Оборот ритейлера в 2024 году составил 208,9 млрд. грн.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что на фоне систематических обстрелов врага, под которые, в частности, попадают и продуктовые склады, некоторые супермаркеты стали вводить ограничения на продажу товаров. В Кабмине такие действия считаются преждевременными.

Также мы писали , что российские атаки на портовую инфраструктуру, железную дорогу, логистические хабы и торговые склады оказывают дополнительное давление на украинскую экономику. Из-за перебоев с экспортом страна теряет валютные поступления, а импортеры вынуждены тратить больше на логистику. Это влияет на курс гривны, финансовое состояние бизнеса и ситуацию на рынке труда.