АТБ потеряла товары из-за ударов по складам: грозит ли сети дефицит продуктов

Украинская сеть супермаркетов АТБ-маркет понесла миллиардные убытки в результате двух последних российских ударов по складским комплексам. В настоящее время компания подсчитывает потери.
Об этом пресс-служба АТБ-маркет сообщила в комментарии NV Бизнес.
Складские комплексы АТБ-маркет были поражены российскими БПЛА. Сотрудники не пострадали. Потери компании значительны — убытки миллиардные, но их еще подсчитывают.
Часть товара утрачена из-за атаки на склады, но сейчас о дефиците продуктов речь не идет, отмечают в пресс-службе компании. В то же время, есть задержки с доставкой товаров, связанные с усложненной логистикой.
российские атаки на АТБ
3 июня 2026 года из-за удара российского дрона был полностью выведен из строя один из крупнейших и современных распределительных центров корпорации АТБ в Днепре. Предварительная сумма причиненного ущерба компанией оценивалась в сотни миллионов гривен.
26 июля 2026 года российские агрессоры ударили по супермаркету АТБ в Чернигове реактивным дроном.
28 сентября 2026 года склады АТБ-маркет снова подверглись российскому удару.
5 октября 2026 года хакеры атаковали сайт сети магазинов АТБ и потребовали $400 тысяч выкупа, угрожая обнародовать данные клиентов.
8 октября 2026 года в результате российской вражеской атаки снова пострадали склады АТБ-маркет в Киевской области возле Житомирской трассы. Удар пришелся по складам компании Logistic Union, являющейся частью корпорации АТБ.
АТБ-маркет — крупнейший украинский ритейлер по обороту и количеству магазинов. Оборот компании в 2025 году вырос на 18,4% до 247,3 млрд. грн. по сравнению с предыдущим годом. Прибыль компании выросла на 10,5% до 3,4 млрд грн. Оборот ритейлера в 2024 году составил 208,9 млрд. грн.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что на фоне систематических обстрелов врага, под которые, в частности, попадают и продуктовые склады, некоторые супермаркеты стали вводить ограничения на продажу товаров. В Кабмине такие действия считаются преждевременными. Также мы писали, что российские атаки на портовую инфраструктуру, железную дорогу, логистические хабы и торговые склады оказывают дополнительное давление на украинскую экономику. Из-за перебоев с экспортом страна теряет валютные поступления, а импортеры вынуждены тратить больше на логистику. Это влияет на курс гривны, финансовое состояние бизнеса и ситуацию на рынке труда.
О том, почему бизнесы экономят и закрывают позиции, как россия меняет цели атак, почему возникает парадокс «увольнений и нехватки людей», а также как переквалифицироваться и на какую помощь от государства можно рассчитывать в 2026 году — смотрите в видео на YouTube-канале Finance.ua: