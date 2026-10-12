Rozetka отказалась возмещать ущерб продавцам после ракетного удара по складу в Броварах

Rozetka заявила, что не обязана возмещать продавцам стоимость товаров, уничтоженных в результате российского ракетного удара по складу в Броварах 5 августа. Компания разъясняет свою позицию форс-мажорными обстоятельствами и условиями договоров с предпринимателями. Предложенную пострадавшим продавцам скидку 30% на услуги платформы называет добровольной поддержкой, а не компенсацией убытков.

Об этом Rozetka сообщила в комментарии hromadske.

Почему Rozetka не компенсирует стоимость уничтоженных товаров

В Rozetka объяснили, что уничтожение склада в результате российского ракетного удара согласно положению Гражданского кодекса Украины является форс-мажорным обстоятельством. Кроме того, порядок трактовки форс-мажорных обстоятельств прописан в соответствующих договорах и оферте, заключенных с продавцами.

«Мы понимаем затруднение продавцов, чей товар был уничтожен, и стараемся добровольно поддержать их путем предоставления скидок на услуги. Важно разделять договорное возмещение и добровольную поддержку компании», — отмечают в компании.

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Пострадавшим предпринимателям предложили «скидку 30% на услуги платформы». В Rozetka подчеркивают, что это не компенсация ущерба, а добровольная поддержка, которая должна помочь продавцам возобновить работу. По утверждению компании, большинство предпринимателей согласились на такие условия и пользуются скидкой.

«Для нас это предложение также означает дополнительную финансовую нагрузку. При этом в результате атаки мы понесли масштабный ущерб: были уничтожены складская инфраструктура, оборудование, товарные запасы и один из ключевых операционных объектов компании», — говорится в ответе компании.

Rozetka пытается добиться возмещения от россии

В настоящее время Rozetka привлекла юристов и готовит документы, чтобы попытаться получить возмещение ущерба от россии, в том числе на средства арестованных российских активов за рубежом.

Также в Rozetka объяснили, что на момент российского удара ни одна страховая компания не предлагала должное страхование от военных рисков для складского комплекса такого масштаба. Ситуация не изменилась и сейчас, поскольку доступные страховые продукты, которые могли бы покрыть такие убытки, до сих пор нет.

В Rozetka также сетуют на недостаточную государственную поддержку страхования военных рисков. В частности, не хватает программ софинансирования, которые сделали бы такое страхование более доступным для крупного бизнеса.

Кроме того, в компании утверждают, что не имели информации, позволяющей предусмотреть конкретный удар. Однако, за две недели до атаки Rozetka прекратила принимать новые товары продавцов на склад в Броварах и начала обрабатывать их заявки на вывоз продукции. По данным компании, благодаря этому объем товаров на складе сократился на 30% по сравнению с 1 июля.

В Rozetka заявили, что 112 миллионов гривен убытков, о которых сообщает инициативная группа пострадавших продавцов, — это оценка самих предпринимателей. По данным компании, общая стоимость уничтоженных на складе товаров превышает 1,1 миллиарда гривен, причем большинство из них принадлежало самой Rozetka.

Помимо товаров компания потеряла складской комплекс и оборудование. В Rozetka отметили, что за годы развития складской инфраструктуры инвестировали в нее более 75 миллионов евро.

Rozetka просила государство о налоговых послаблениях

В компании также сообщили, что после российского удара по складу в Броварах предложили государству ввести временные налоговые послабления для пострадавшего от обстрелов бизнеса. В компании отмечают, что не просили компенсировать все убытки, а хотели получить финансовое облегчение на время обновления. Однако в такой поддержке ему отказали.

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Компания призывает государство ввести механизм поддержки для всех пострадавших от российских атак предприятий, а не только для Rozetka.

«Ресурсы, которые могли быть направлены на развитие, создание новых рабочих мест и инвестиции, сегодня приходится направлять на преодоление последствий разрушений и возобновление бизнеса. То есть, вопрос не в том, хотим ли мы развиваться, а в том, сколько ресурса после такого удара у нас остается на это развитие», — говорится в ответе.

Справка Finance.ua: