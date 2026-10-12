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Украинцы стали больше экономить — исследование

Личные финансы
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Шоппинг онлайн
Шоппинг онлайн
Украинцы все более внимательно считают расходы на покупки: 82% опрошенных стали экономить больше, а 65% связывают снижение доходов с войной.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Meest Shopping, в котором приняли участие около 100 респондентов.
В то же время онлайн-шопинг остается популярным, но при выборе товаров покупатели более тщательно оценивают цены, скидки и стоимость доставки.

На что украинцы обращают внимание во время покупок

При заказах в иностранных интернет-магазинах главным критерием для более 60% опрошенных остается цена товара. Более половины учитывают скидки и акции на нужные категории товаров. Около 40% обращают внимание на стоимость доставки, а 36% - на качество продукции.
Чаще всего за границей украинцы покупают на eBay и Amazon, а среди популярных брендов называют Nike, Victoria’s Secret и New Balance. Среди украинских площадок наиболее популярны Rozetka, OLX и Prom.ua, а среди категорий товаров выделяется электроника. При выборе магазина 68% опрошенных учитывают стоимость доставки, а 61% - цену самого товара.
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Самая распространенная сумма одного заграничного заказа — от 1000 до 3000 грн: столько тратят около 30% респондентов. Еще 28% тратят от 3000 до 5000 грн, а 22% - от 5000 до 8000 грн.
Частота покупок также разнится: 25% опрошенных заказывают товары в иностранных интернет-магазинах раз в месяц, 22% - несколько раз в полгода, а 12% - два-три раза в месяц.
В украинских онлайн-магазинах покупки совершают чаще. Около трети респондентов заказывают товары на локальных площадках два-три раза в месяц, 17% - раз в месяц, а 14% - два-три раза в неделю или чаще. Самый распространенный чек составляет от 1000 до 3000 грн.
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Война повлияла и на потребительские приоритеты. Респонденты рассказали, что им приходилось отказываться от отдельных покупок, в частности, брендовой одежды, дорогой техники, электроники и духов.
По данным Meest Shopping, чаще покупать за границей украинцев могли бы мотивировать гибкие тарифы на доставку — об этом заявили 66% опрошенных. Еще 53% заинтересованы в бонусной программе, 32% - в более быстрой доставке, а 16% - в ускоренном таможенном оформлении.
«Результаты исследования показывают, что покупатели стали внимательнее относиться не только к цене самого товара, но и общей стоимости заказа. При покупках за границей важными остаются цена и возможность воспользоваться акциями, тогда как в магазинах значительную роль играет стоимость доставки. В то же время украинцы не отказываются от онлайн-шопинга, а стараются более тщательно планировать покупки и находить более выгодные предложения», — отмечают в Meest Shopping.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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