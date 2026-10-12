Что делать, если звонят коллекторы? Алгоритм действий, жалобы в НБУ и защита прав. Советы юриста (видео)

Что делать, если вам или вашим близким регулярно звонят по телефону коллекторы? Какими правами наделены коллекторские компании по закону, а какие их действия являются прямым нарушением или даже уголовным преступлением? Могут ли они заблокировать карту, требовать деньги по чужому долгу или приходить к вам домой?

Адвокат Александр Жовтан в видео на YouTube-канале Finance.ua объясняет разницу между коллекторами и исполнителями, рассказывает, как проверить компанию в реестре НБУ и куда жаловаться на произвол и угрозы.

Кто такие коллекторы и чем они занимаются

Коллекторы — это представители коллекторских компаний, которые занимаются внесудебным урегулированием задолженности. Такие компании должны быть внесены в соответствующий реестр коллекторских компаний.

Важно не путать коллекторов с частными или государственными исполнителями. Коллекторские компании не являются государственными органами и действуют в интересах частных кредиторов или банков.

Кто имеет право требовать погашения долга

По словам адвоката, в Украине есть три основные категории лиц и компаний, которые могут потребовать погашения задолженности:

первая — первоначальный кредитор. Это банк или финансовое учреждение, в котором человек непосредственно взял кредит;

вторая — новый кредитор, выкупивший долг у первоначального кредитора. После приобретения задолженности он также может потребовать его погашения;

третья — коллекторская компания. Она имеет право заниматься урегулированием задолженности, заключив соответствующий договор с первоначальным или новым кредитором.

В то же время, наличие права требовать погашения долга не означает, что компания может использовать любые методы воздействия на должника.

Как проверить, законно ли работает коллекторская компания

Адвокат советует обращать внимание на два основных критерия: методы работы компании и ее наличие в официальном реестре.

Если представители компании предпринимают незаконные действия, угрожают или шантажируют, это повод поставить под сомнение законность их деятельности.

Проверить, официально ли работает коллекторская компания, можно в реестре коллекторских компаний Украины. Для поиска достаточно знать название компании или код ЕГРПОУ.

Какие права имеют коллекторы и что им запрещено

Основная задача коллекторов — коммуницировать с должниками и предлагать варианты урегулирования задолженности. Однако такая коммуникация должна происходить с соблюдением установленных ограничений.

В частности, коллекторы не могут звонить по телефону должникам в запрещенное время с 20:00 до 09:00. Также они не имеют права беспокоить человека на работе или по месту учебы или преследовать его по месту жительства.

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Отдельно адвокат отмечает недопустимость шантажа и вымогательства. Такие действия не входят в законные методы взыскания задолженности и могут приводить к уголовной ответственности.

Если коллекторы нарушают эти правила, угрожают или пытаются давить на должника незаконными способами, это повод обратиться в компетентные органы.

Что делать, если коллекторы угрожают

Если представители коллекторской компании угрожают или преследуют вас, адвокат рекомендует поступать последовательно.

Прежде всего, нужно зафиксировать нарушения. Для этого можно записывать телефонные разговоры, делать скриншоты SMS-сообщений, сохранять другие доказательства угроз, а при преследовании по месту работы, учебв или проживания — по возможности снимать видео.

Следующий шаг — обратиться к руководству коллекторской компании. Иногда незаконные действия могут быть инициативой отдельного работника, превышающего свои полномочия, тогда как руководство не знает о его действиях.

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Если обращение не помогло, а незаконные методы систематические, можно подать жалобу в Национальный банк Украины, который регулирует деятельность коллекторских компаний.

Если угрозы имеют признаки уголовного преступления или есть основания опасаться за свою жизнь и здоровье, следует обратиться в полицию по номеру 102 или подать письменное заявление. К нему следует приложить собранные аудио- и видеозаписи, скриншоты и другие доказательства вымогательства или шантажа.

Что делать, если коллекторы звонят по телефону из-за чужого долга

Если коллекторы требуют погасить задолженность, к которой вы не имеете отношения, сначала сообщите им, что не являетесь должником или официальным поручителем.

Если звонки не прекращаются, попросите предоставить письменные подтверждения и доказательства того, что вы имеете отношение к долгу.

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Если компания не предоставляет таких документов, адвокат советует действовать по тому же алгоритму, что и в случае угроз: обратиться с жалобой к руководству коллекторской компании, а затем в Национальный банк Украины. При наличии признаков уголовного преступления можно обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

Могут ли коллекторы списывать деньги с банковской карты

Коллекторы не имеют полномочий самостоятельно списывать средства со счетов должников. Они могут общаться с человеком и предлагать варианты урегулирования задолженности, включая реструктуризацию.

Жовтан отмечает, что нельзя сообщать PIN-код, CVV-код и другие конфиденциальные платежные данные. Если этой информацией завладеют мошенники, человек рискует потерять не только сумму, необходимую для погашения долга, но и другие деньги на счете.

Могут ли коллекторы арестовать имущество или счета

Коллекторские компании не могут самостоятельно налагать арест на банковские счета, автомобиль, квартиру, дом или другое имущество должника.

Такие полномочия обладают государственными и частными исполнителями, действующими в рамках исполнительного производства и в соответствии с законом. В частности, они могут принимать меры по принудительному исполнению судебного решения о взыскании задолженности.

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Если коллекторская компания имеет решение суда о взыскании долга, она может передать его в исполнение государственному или частному исполнителю. Именно исполнитель, а не коллектор, в дальнейшем принимает предусмотренные законом меры в рамках исполнительного производства.