НБУ изменил правила для коллекторских компаний

Национальный банк Украины изменил правила регистрации коллекторских компаний. Эти изменения призваны сделать процесс более четким и учесть возникшие на практике проблемы.



Основные новшества:

уточнили признаки небезупречной деловой репутации коллекторских компаний, их владельцев и руководителей;

уточнили сведения в реестре коллекторских компаний;

изменили формы документов, которые подаются в НБУ для получения статуса коллекторской компании.

Что нужно сделать компаниям

В течение шести месяцев после вступления в силу новых правил коллекторские компании должны подать в НБУ:

письменное заверение (в произвольной форме), что они проверили руководителей и владельцев существенного участия в соответствии с требованиями деловой репутации.

анкету с описанием бизнес-намерений, если выявлены признаки небезупречной деловой репутации.

Как должны работать коллекторы

Напомним, коллекторы имеют право сообщать должнику о наличии задолженности, но с соблюдением правил этичного поведения, определенных законодательством Украины.

Законодательством установлен исключительный перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг. При первом контакте с потребителем коллектор обязан представиться и сообщить основание такой коммуникации, а именно:

сообщить собственное имя или предупредить о том, что взаимодействие осуществляется без привлечения работника коллектора (голосовые сообщения);

название кредитора, представляемой компании;

контакты для связи;



правовое основание взаимодействия;



размер долга, неустойки и других платежей за нарушение обязательства.

Коллекторам же запрещено:

искать и использовать данные относительно графика работы должников, состояния их здоровья, встреч с родными, путешествий и информации в соцсетях;

использовать угрозы, шантаж, оказывать психологическое и физическое давление;

вводить в заблуждение потребителя относительно размера долга, требовать компенсации расходов коллектора на меры, направленные на погашение задолженности;

взаимодействовать с 20.00 до 9.00, а также по выходным, праздничным и нерабочим дням по собственной инициативе коллекторов;

взаимодействовать с лицами (кроме потребителя, его представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя), которые не дали согласия на такое взаимодействие;

требовать от другого лица, с которым осуществляется взаимодействие, погасить просроченную задолженность за счет собственных средств;

встречаться с должником без согласования этой встречи.

Также в ВР был зарегистрирован законопроект , которым предполагалось запретить коллекторам и кредитодателям взаимодействовать с ветеранами войны и членами их семей. Такая норма уже действует в отношении действующих военнослужащих, но ее предлагали распространить и на ветеранов. Однако этот законопроект был отозван.

