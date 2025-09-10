НБУ изменил правила для коллекторских компаний
Национальный банк Украины изменил правила регистрации коллекторских компаний. Эти изменения призваны сделать процесс более четким и учесть возникшие на практике проблемы.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Основные новшества:
- уточнили признаки небезупречной деловой репутации коллекторских компаний, их владельцев и руководителей;
- уточнили сведения в реестре коллекторских компаний;
- изменили формы документов, которые подаются в НБУ для получения статуса коллекторской компании.
Что нужно сделать компаниям
В течение шести месяцев после вступления в силу новых правил коллекторские компании должны подать в НБУ:
- письменное заверение (в произвольной форме), что они проверили руководителей и владельцев существенного участия в соответствии с требованиями деловой репутации.
- анкету с описанием бизнес-намерений, если выявлены признаки небезупречной деловой репутации.
Как должны работать коллекторы
Напомним, коллекторы имеют право сообщать должнику о наличии задолженности, но с соблюдением правил этичного поведения, определенных законодательством Украины.
Законодательством установлен исключительный перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг. При первом контакте с потребителем коллектор обязан представиться и сообщить основание такой коммуникации, а именно:
- сообщить собственное имя или предупредить о том, что взаимодействие осуществляется без привлечения работника коллектора (голосовые сообщения);
- название кредитора, представляемой компании;
- контакты для связи;
- правовое основание взаимодействия;
- размер долга, неустойки и других платежей за нарушение обязательства.
Коллекторам же запрещено:
- искать и использовать данные относительно графика работы должников, состояния их здоровья, встреч с родными, путешествий и информации в соцсетях;
- использовать угрозы, шантаж, оказывать психологическое и физическое давление;
- вводить в заблуждение потребителя относительно размера долга, требовать компенсации расходов коллектора на меры, направленные на погашение задолженности;
Читайте также: Что делать, если донимают коллекторы
- взаимодействовать с 20.00 до 9.00, а также по выходным, праздничным и нерабочим дням по собственной инициативе коллекторов;
- взаимодействовать с лицами (кроме потребителя, его представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя), которые не дали согласия на такое взаимодействие;
- требовать от другого лица, с которым осуществляется взаимодействие, погасить просроченную задолженность за счет собственных средств;
- встречаться с должником без согласования этой встречи.
Также в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предполагалось запретить коллекторам и кредитодателям взаимодействовать с ветеранами войны и членами их семей. Такая норма уже действует в отношении действующих военнослужащих, но ее предлагали распространить и на ветеранов. Однако этот законопроект был отозван.
