НБУ изменил правила для коллекторских компаний

НБУ изменил правила для коллекторских компаний
НБУ изменил правила для коллекторских компаний
Национальный банк Украины изменил правила регистрации коллекторских компаний. Эти изменения призваны сделать процесс более четким и учесть возникшие на практике проблемы.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Основные новшества:
  • уточнили признаки небезупречной деловой репутации коллекторских компаний, их владельцев и руководителей;
  • уточнили сведения в реестре коллекторских компаний;
  • изменили формы документов, которые подаются в НБУ для получения статуса коллекторской компании.

Что нужно сделать компаниям

В течение шести месяцев после вступления в силу новых правил коллекторские компании должны подать в НБУ:
  • письменное заверение (в произвольной форме), что они проверили руководителей и владельцев существенного участия в соответствии с требованиями деловой репутации.
  • анкету с описанием бизнес-намерений, если выявлены признаки небезупречной деловой репутации.

Как должны работать коллекторы

Напомним, коллекторы имеют право сообщать должнику о наличии задолженности, но с соблюдением правил этичного поведения, определенных законодательством Украины.
Законодательством установлен исключительный перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг. При первом контакте с потребителем коллектор обязан представиться и сообщить основание такой коммуникации, а именно:
  • сообщить собственное имя или предупредить о том, что взаимодействие осуществляется без привлечения работника коллектора (голосовые сообщения);
  • название кредитора, представляемой компании;
  • контакты для связи;
  • правовое основание взаимодействия;
  • размер долга, неустойки и других платежей за нарушение обязательства.
Коллекторам же запрещено:
  • искать и использовать данные относительно графика работы должников, состояния их здоровья, встреч с родными, путешествий и информации в соцсетях;
  • использовать угрозы, шантаж, оказывать психологическое и физическое давление;
  • вводить в заблуждение потребителя относительно размера долга, требовать компенсации расходов коллектора на меры, направленные на погашение задолженности;

Читайте также: Что делать, если донимают коллекторы

  • взаимодействовать с 20.00 до 9.00, а также по выходным, праздничным и нерабочим дням по собственной инициативе коллекторов;
  • взаимодействовать с лицами (кроме потребителя, его представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя), которые не дали согласия на такое взаимодействие;
  • требовать от другого лица, с которым осуществляется взаимодействие, погасить просроченную задолженность за счет собственных средств;
  • встречаться с должником без согласования этой встречи.
Также в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предполагалось запретить коллекторам и кредитодателям взаимодействовать с ветеранами войны и членами их семей. Такая норма уже действует в отношении действующих военнослужащих, но ее предлагали распространить и на ветеранов. Однако этот законопроект был отозван.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУ
