Колекторам заборонять взаємодіяти з ветеранами: що передбачає новий законопроєкт — Finance.ua

Колекторам заборонять взаємодіяти з ветеранами: що передбачає новий законопроєкт Сьогодні 10:02

Колекторам заборонять взаємодіяти з ветеранами: що передбачає новий законопроєкт

Колекторам і кредитодавцям хочуть заборонити взаємодіяти з ветеранами війни та членами їх сімей. Така норма вже діє щодо чинних військовослужбовців, натомість її пропонують поширити і на ветеранів.

Про це свідчить проєкт закону № 13 033 , текст якого з’явився на сайті Верховної Ради.

Чому це важливо

Як йдеться у пояснювальній записці, одним із важливих аспектів підтримки ветеранів війни є створення умов, що зменшують фінансовий тиск на них, надають можливість уникнути додаткових фінансових навантажень у взаємодії з кредитодавцями та колекторськими компаніями.

Закон України «Про споживче кредитування» в чинній редакції передбачає певні заходи захисту для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти, осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти.

Зокрема, кредитодавці та колекторські компанії не мають права взаємодіяти за власною ініціативою із споживачем, який повідомив про свою належність до вищезазначеної захищеної категорії, або щодо належності якого до захищеної категорії повідомили близькі особи такого споживача, його представники, спадкоємці, поручителі, майнові поручителі або треті особи.

«Однак цей перелік не містить такої категорії, як ветерани війни, і потребує розширення, шляхом включення до захищених категорій ветеранів війни, надавши їм додатковий соціальний захист у сфері кредитних зобов’язань», — зазначають автори документу.

Кого це ще стосуватиметься? Крім ветеранів, захищеною категорією осіб, зокрема, пропонують визнати і осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей; членів сімей осіб, які набули правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Такі зміни створять правові механізми, які дозволять ветеранам війни уникати небажаних контактів із боку кредитодавців і колекторів, що «стане додатковою соціальною гарантією, яка підтримає ветеранів війни під час повернення до мирного життя, дозволяючи їм зосередитися на адаптації та відновленні».

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