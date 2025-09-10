Каждый третий украинец лично сталкивался с требованиями взяток — исследование Сегодня 13:30 — Личные финансы

Каждый третий украинец лично сталкивался с требованиями взяток — исследование

В прошлом году 30% опрошенных граждан сталкивались с коррупционными проявлениями. 23% из них согласились на предложенное коррупционное действие, в то время как 68% отказались.

Об этом свидетельствуют данные опроса Transparency International Ukraine.

Подавляющее большинство украинцев считают коррупцию массовым явлением — об этом сообщили 87% опрошенных.

Как украинцы видят проблему коррупции

Главными вызовами для украинцев сегодня остаются вооруженная агрессия россии против Украины, коррупция и разрушение инфраструктуры. Однако по сравнению с данными двухлетней давности сегодня проблема коррупции пока несколько менее актуальна — 81% сейчас против 88% в ноябре 2023-го.

Взгляды на динамику коррупции разделились: 44% респондентов считают, что ее уровень вырос, 42% - что остался без изменений, и только 7% украинцев убеждены, что уровень коррупции уменьшился по сравнению с прошлым годом.

Инфографика: ti-ukraine.org

Более половины украинцев считает власть бездействующей в преодолении коррупции (51%), а почти три четверти (73%) убеждены, что преодолеть эту проблему можно только благодаря системным реформам.

При этом в обществе распространено мнение о неизбежности взяток — 55% считают, что без них ничего не добьешься, и в целом респонденты чаще не согласны с тезисом, что вопросы в государственных учреждениях можно решать без взятки.

Инфографика: ti-ukraine.org

Более половины украинцев считает власть бездействующей в преодолении коррупции (51%), а почти три четверти (73%) убеждены, что преодолеть эту проблему можно только благодаря системным реформам.

Личный опыт и отношение к коррупции

30% украинцев сообщили, что они лично или члены их семей столкнулись с коррупционными проявлениями в течение прошлого года. Среди них согласились на коррупционное действие около четверти, в то время как 7% сообщили о попытке коррупции.

Инфографика: ti-ukraine.org

Отношение к коррупционным практикам остается противоречивым: почти половина украинцев убеждены, что взятки никогда нельзя оправдать, а всегда или в большинстве случаев готовы оправдать коррупцию только 23% украинцев.

Те, кто допускает «бытовую коррупцию», считают приемлемыми, например взятки за качественные услуги в государственных медицинских (53%) или образовательных (35%) учреждениях. Примечательно, что о возможности дать взятку, чтобы избежать мобилизации, упомянули только 15% украинцев, допускающих коррупцию.

Инфографика: ti-ukraine.org

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.