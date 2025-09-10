0 800 307 555
В monobank появилась функция жалоб на подозрительные сборы

Личные финансы
В приложении monobank появилась новая функция, позволяющая пользователям пожаловаться на сборы донатов, вызывающие подозрения в мошенничестве.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
По словам Гороховского, иногда появляются случаи донат-мошенничества. Новая опция позволяет быстрее обнаруживать сомнительные сборы и реагировать на них.

Как это работает

При переходе по ссылке на «Банку» теперь доступно новое меню. В правом верхнем углу появилась опция «Пожаловаться на этот сбор». Если от пользователей поступит достаточное количество жалоб, команда банка будет внимательнее проверять такой сбор.
Гороховский советует обновить приложение monobank до последней версии.
Напомним, что monobank начал устанавливать собственные платежные терминалы. Их уже около 1200 по Украине. Пополнение карт в этих терминалах без комиссии, как и в терминалах партнеров банка.
В мае monobank начал предоставлять услугу создания и использования квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую в банке назвали monoКЭП. С того момента пользователи могут создать ключ менее чем за минуту и ​​подписывать документы за несколько секунд непосредственно в мобильном приложении. Услуга доступна для физических лиц, ФЛП и бизнеса.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
