Как 10% могут сформировать капитал

Лучший способ начать экономить — это выработать привычку откладывать хотя бы 10% от каждого дохода, хотя сначала может быть тяжело психологически.

Часто кажется, что денег и так мало, что лучше потратить все сейчас, а потом как-то будет.

Если доход составляет 30 тыс. грн, попробуйте отложить хотя бы 3 тыс. грн сразу после поступления средств.

Счет, отдельный депозит или банковская «копилка» — главное, чтобы эти деньги были недоступны для ежедневного пользования.

Со временем сбережения станут не просто суммой, лежащей на всякий случай, а настоящим капиталом. Даже если это условные 2 тыс. долларов, отложенные за год-два, это уже возможность: сменить работу или уехать в отпуск без кредитов. В то же время именно этот резерв становится базой для первых инвестиций.

Основные методы ведения бюджета

Даже со средним или ниже среднего дохода можно научиться правильно управлять деньгами, главное — начать с четкой структуры. Finance.ua проанализировал наиболее эффективные системы ведения бюджета и рассказывает о некоторых из них:

Метод фиксированного процента: 70/30 или 90/10. Это самый простой и действенный принцип. Его цель — разделить доход на расходы и сбережения.

Это самый простой и действенный принцип. Его цель — разделить доход на расходы и сбережения. 70/30: классическая формула, но, по словам Ярослава Кучера, несколько идеализированная. Это когда 70% вы тратите на основные нужды, а 30% откладываете (резерв, инвестиции, большие цели).

классическая формула, но, по словам Ярослава Кучера, несколько идеализированная. Это когда 70% вы тратите на основные нужды, а 30% откладываете (резерв, инвестиции, большие цели). 90/10: более распространена, с которой следует начинать. Даже 10% нужно откладывать: со временем это превратится в стабильную финансовую подушку безопасности. Например, если ваш доход — 15 000 грн, то 13 500 можно использовать на текущие нужды, а 1 500 — отложить.

