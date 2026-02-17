0 800 307 555
Сколько военнообязанных можно забронировать за один день через «Дію»

Личные финансы
Бронирование работников через портал «Дія»
Ограничения в количестве лиц, которых можно подать в списках на бронирование за один день, не предусмотрены.
Об этом сообщает Kadroland.

Ограничений нет, а есть нюанс

Эксперты портала отмечают, что ранее подать следующее заявление можно было только после обработки предыдущего, то есть через 72 часа. Следовательно, за один день можно было подать одно заявление о бронировании, но количество работников, включенных в это заявление, не ограничивалось.
Пока же это ограничение отменено и вы можете подать и несколько заявлений, которые будут обработаны в те же 72 часа с момента подачи.
«Например, если вы подали одно заявление утром, а другое вечером, то бронирование по первому, скорее всего, поступит раньше, а по второму через несколько часов или минут в пределах 72 часов от подачи соответствующего заявления», — объясняют эксперты.

Что известно о бронировании работников через портал «Дія»

Бронирование работников осуществляется только в электронной форме с помощью портала «Дія».
Порядок действий для бронирования через портал «Дія»:
Шаг 1. Министерства, областные военные администрации вносят в Единый перечень критически важные предприятия, критически важные учреждения.
Шаг 2. Руководитель компании, имеющей право на бронирование своих работников, подает на портале «Дія» списки бронирования и удостоверяет заявление электронной подписью.
Как это сделать:
1. Зарегистрироваться или авторизоваться на портале «Дія».
2. Во вкладке Услуги (вверху) выбрать Бизнес, затем нажать Бронирование. На загрузившейся странице нажать кнопку «Подать заявление».
3. Проверить, верно ли указаны данные о предприятии и сотрудниках («Сведения о заявителе»).
4. Указать сведения о руководителе («Руководитель компании»).
На этом этапе светится информационное окно, где указано: «Руководитель должен подтвердить список работников на бронирование электронной подписью. Ссылка на подпись поступит руководителю на электронную почту и кабинет гражданина в раздел «Обратите внимание».
5. Указать сведения обо всех работниках, которых необходимо забронировать.
6. Проставить галочку в поле, где указано, что предприятие обязано обеспечить начисление зарплаты бронируемым работникам в течение всего срока действия бронирования не ниже 21 617 грн.
7. Проверить заполненное заявление и подписать его электронной подписью.
Шаг 3. Дія в течение суток отправляет уведомление руководителя о результате рассмотрения. При отказе в бронировании приводится причина.
Шаг 4. В случае отсутствия препятствий для бронирования система автоматически переводит военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в приложении Резерв+.
Бронирование военнообязанного работника осуществляется автоматически в течение 72 часов в случае, когда военнообязанный:
  1. состоит на воинском учете;
  2. находится в трудовых отношениях с критически важным предприятием;
  3. уточнил военно-учетные данные;
  4. не находится в розыске.
